Olly in concerto a Venaria Reale: la scaletta delle canzoni

Lunedì 5 maggio, Olly si esibirà al Teatro della Concordia di Venaria Reale: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Questa sera lunedì 5 maggio 2025, che tra l’altro è anche il suo compleanno, Olly tornerà sul palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) per la seconda data consecutiva del suo “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour”. Anche questo appuntamento ha registrato da tempo il tutto esaurito. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che l’artista genovese porterà sul palco e le prossime tappe della tournée.

Olly: le tappe del tour 2025

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2025, Olly sta continuando a portare la sua musica in giro per l’Italia con un tour nei club delle principali città italiane. Il 4 maggio si è tenuta la data zero della tournée e nel mese di maggio sono previsti molti altri appuntamenti imperdibili. Ecco tutte le tappe in programma:

Olly sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Olly porterà sul palco questa sera, basata sulla set list della data zero del 4 maggio: