Lunedì 5 maggio Jovanotti si esibirà al Forum di Assago, Milano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Questa sera, lunedì 5 maggio 2025, Jovanotti tornerà a esibirsi al Forum di Assago, Milano, per il primo di 7 concerti consecutivi nella capitale lombarda. Il PalaJova Tour, che ha riscosso un successo incredibile con concerti sold out praticamente ovunque, si chiuderà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con gli appuntamenti del 30 e del 31 maggio. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che questa sera porterà sul palco!

Jovanotti: le ultime date del Palajova Tour

Il Palajova Tour ha segnato il ritorno di Lorenzo Jovanotti nei palazzetti italiani dopo un lungo periodo di assenza. L’entusiasmo dei fan per questi appuntamenti è stato indiscutibile: le date in programma sono state più di 50 e nonostante questo i concerti sono andati sold out ovunque. Adesso questa avventura musicale sta per finire. Ecco quali sono le prossime e ultime tappe del tour:

5, 6, 8, 9, 12 e 13 maggio – Unipol Forum, Milano

15, 16, 18, 19, 21 e 22 maggio – Arena di Verona, Verona

24, 25 e 27 maggio – Palazzo dello Sport, Roma

30 e 31 maggio – Unipol Arena, Bologna

Jovanotti – www.notiziemusica.it

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che questa sera Jovanotti porterà sul palco all’Unipol Forum di Assago: