Il 5 maggio è cominciato il processo a Sean “Diddy” Combs, accusato di traffico sessuale e associazione a delinquere: ecco cosa rischia.

Negli Stati Uniti è cominciato uno dei processi che segnerà per sempre il panorama musicale americano e mondiale. Stiamo parlando di quello di Sean “Diddy” Combs, meglio conosciuto come P. Diddy, magnate dell’industria musicale americana su cui cadono alcune gravi accuse, come quelle di traffico sessuale e associazione a delinquere.

A queste si aggiungono altre pesanti accuse mosse da molteplici cittadini. Stando alle testimonianze, P. Diddy avrebbe utilizzato stupefacenti e violenza per stuprare e intimidire le sue vittime, con lo scopo di non farle parlare.

Dalla perquisizione all’arresto

Tutto è cominciato lo scorso 26 marzo 2024, quando gli agenti federali hanno fatto irruzione nelle lussuose abitazioni di P. Diddy. Qui la scoperta: molteplici sostanze stupefacenti e 1000 bottiglie di olio per bambini. Si tratta di strumenti che, stando agli inquirenti, il rapper utilizzava regolarmente durante i Freak Off Party, degli eventi privati esclusivi a cui hanno partecipato celebri volti dello star system. Ma non si sarebbe trattato di normali feste in stile hollywoodiano, bensì di party sessuali capaci di durare anche diversi giorni portati avanti dalla droga.

In seguito alla perquisizione, alla denuncia da parte dell’ex fidanzata del rapper per abusi sessuali avvenuta nel novembre 2023 e alle voci molteplici testimoni, nonché sue vittime, lo scorso 16 settembre 2024 è scattato l’arresto di P. Diddy. Oggi il rapper si trova nel Metropolitan Detention Centre di Brooklyn, a New York, dove attende la sentenza definitiva, rischiando l’ergastolo.

Sean “Diddy” Combs partecipa ai festeggiamenti al LAVO di Londra per il suo compleanno e il suo nuovo album il 9 novembre 2023 – notiziemusica.it

Come si svolgerà il processo a P Diddy

In merito al processo, esso durerà circa 8 settimane e sarà molto complesso. Stando alle fonti, i primi giorni saranno dedicati alla formazione di una giuria che formerà un collegio composto da 12 giurati e 6 supplenti. Il processo si svolgerà presso il tribunale Daniel Patrick Moynihan nel quartiere di Lower Manhattan e sarà presieduto dal giudice Arun Subramanian.

In ogni caso, come dichiarato dalla BBC, il processo non sarà trasmesso in diretta streaming.