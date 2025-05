I due cantanti, nonché ex coppia, si sono mostrati uniti in occasione del compleanno di Leonardo, loro figlio. Il video.

La storia d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è terminata da ormai 10 anni. Tuttavia, l’ex coppia ha continuato a mantenere ottimi rapporti, tant’è vero che oggi i due cantanti sono uniti da un legame di profonda amicizia. Ed è proprio l’affetto che nutrono l’uno per l’altra a permettere loro di essere uniti come genitori per il bene dei loro figli.

A tal proposito, il 5 maggio, l’ex coppia ha festeggiato Leonardo, il figlio ormai adolescente che ha compiuto 19 anni. Per l’occasione, mamma Ambra ha pubblicato un bellissimo post con tanto di dedica in cui immortala i festeggiamenti.

Il post di Ambra e il video con Renga

Ambra Angiolini ha condiviso con i fan un carosello con due contenuti. Il primo è una sua vecchia fotografia con il primo piano di Leonardo, all’epoca ancora bambino, mentre il secondo è un video. Nel filmato si vede Ambra riprendere il momento immediatamente successivo il taglio delle torta, dove, dopo aver inquadrato la sua porzione, sposta la fotocamera su Renga intento a gustare una fetta del dolce.

La cantante ha deciso di scrivere anche una breve dedica la figlio, che recita: “In questa foto non dimostri i tuoi brillanti 19 anni, ma almeno 18 e cinque mesi di meno. Sono pazza di te da prima di incontrarti e più di quello che pensavo di riuscire ad amare. Sei il mio limite ampiamente superato“.

Renga, Ambra e il rapporto coi figli

In merito al rapporto che i due cantanti hanno coi loro figli, in un’intervista, Francesco Renga ha raccontato come lui e l’ex compagna riescano a gestire tutto nonostante non siano più una coppia. Come affermato dal cantante, Jolanda, la loro primogenita, vive con Ambra a Milano, dove studia comunicazione. Ma non solo, dato che è pure appassionata di canto: “Non soltanto è brava ma anche espressiva. L’ho mandata a studiare canto e pianoforte, deciderà lei cosa vuole fare, è anche bravissima a scrivere“, ha dichiarato Renga. Jolanda Renga