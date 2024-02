Tutte le curiosità su Aurora Ramazzotti, l’amata figlia di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Tra i personaggi più amati dello showbusiness italiano, Aurora Ramazzotti ha una peculiarità che appartiene solo a pochi altri eletti: è diventata famosa da bambina, dalla nascita, o forse ancor prima di nascere. Merito di papà Eros, che le ha dedicato una canzone memorabile, ma merito anche di mamma Michelle, la svizzera più amata dagli italiani. Con due genitori del genere, Aurora non poteva che essere destinata a diventare qualcuno di molto importante nel mondo dello spettacolo in Italia.

Eppure, per diventare il personaggio televisivo e radiofonico che oggi è, Ramazzotti junior ci ha messo del suo. Non si è adagiata sulla fama paterna e materna, ma si è rimboccata le maniche, dimostrando di avere talento, capacità e di essere in grado di potersi distinguere in moltissimi ambiti tra loro diversi. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aurora Ramazzotti: biografia e carriera

Aurora Sophie Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 sotto il segno del Sagittario a Sorengo (Svizzera). Appassionata di musica, e non solo, fin da bambina, ha debuttato sul piccolo schermo nel 2015, diventando conduttrice del pomeridiano di X Factor e mantenendo questo ruolo per ben tre edizioni consecutive.

Aurora Ramazzotti

Dopo un’esperienza accanto a mamma Michelle a Mediaset, ha lavorato per il programma Ogni mattina di TV8 e nel 2021 ha fatto il suo debutto all’interno della redazione de Le Iene. Contemporaneamente è diventata anche un’apprezzata speaker radiofonica a RTL 102.5.

Cosa fa oggi Aurora Ramazzotti?

Ancora oggi Aurora si divide tra radio, apparizioni televisive e anche una vita professionale molto attiva sui social. Definirla influencer, considerando quanti follower affezionati abbia, non è del tutto sbagliato.

La vita privata di Aurora Ramazzotti: marito e figli

A quanto trapela, Aurora avrebbe avuto pochi anni fa una relazione con Edoardo Gori. Al termine di questa, ha cominciato a frequentare Goffredo Cerza, il suo attuale fidanzato. Nonostante siano stati al centro di diverse voci di gossip relative a una presunta crisi, sono ancora oggi più uniti che mai e, pur non essendosi ancora sposati, hanno già avuto un figlio. Il suo nome è Cesare, primo nipote di Eros e Michelle, ed è venuto al mondo, a quanto trapela in una clinica a Lugano, il 30 marzo 2023.

Ma chi è Goffredo Cerza, il grande amore di Aurora? Si tratta di un ingegnere. Il loro amore non è stato da ‘colpo di fulmine’, ma è maturato nel corso del tempo e oggi sono praticamente inseparabili.

Sai che…

– Ama cantare e da adolescente si è iscritta ai provini di X Factor all’insaputa dei genitori, prima di essere convinta da loro a desistere.

– Eros le ha dedicato due canzoni, L’Aurora e Quanto amore sei.

– È legatissima a Sara Daniele, figlia dell’indimenticato Pino.

– La sua prima volta è avvenuta a 18 anni, nel giorno del compleanno della madre.

– È innamorata dei suoi gatti.

– Dove vive Aurora Ramazzotti? In una splendida casa a Milano, mostrata sui social anche ai suoi follower.

– Non sappiamo quanto guadagna e quale sia il suo patrimonio.

– Su Instagram Aurora Ramazzotti ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok Aurora ha un account molto seguito.

