Chi è Natasha Bedingfield, la cantante di Unwritten che ha conquistato la GenZ

Natasha Bedingfield: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante tornata virale su TikTok su Unwritten.

Dalla vetta delle classifiche della metà degli anni Duemila alla vetta delle classifiche su TikTok degli anni Duemilaventi. Natasha Bedingfield è una popstar che ha saputo tornare in auge a distanza di circa vent’anni dalla prima volta grazie al potere a volte davvero sorprendente di un social come quello di origine cinese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Natasha Bedingfield: biografia e carriera

Natasha Anne Bedingfield è nata a Londra il 26 novembre 1981 sotto il segno del Sagittario. Cresciuta nel quartiere di Lewisham da genitori di origine neozelandese con i due fratelli e una sorella, si appassionata al mondo della musica fin da bambina, iniziando la propria carriera da adolescente nel gruppo DNA Algorithm.

Non riuscendo immediatamente a ottenere successo, ha continuato i suoi studi in una scuola d’arte, senza riuscire però a trovare la sua strada. Le viene così consigliato di cambiare completamente percorso, passando allo studio della psicologia.

Nel frattempo ha continuato però a scrivere canzoni con l’obiettivo di pubblicare un album, e riesce nel suo intento nel 2004, dando alle stampe Unwritten. Il successo è sorprendente. Con l’omonimo singolo è riuscita infatti a raggiungere il primo posto nella classifica americana, bissando il successo in patria con These Words:

Da quel momento in poi raccoglie grande successo per diversi anni, prendendo parte anche alla colonna sonora del film Rocky Balboa cantando il brano Still Here scritto da un’autrice importantissima, Diane Warren.

Dopo aver confermato il suo successo anche con l’album Pocketful of Sunshine, nel 2010 è tornata alla ribalta cantando come ospite all’interno del primo album di Nicki Minaj. Negli anni successivi fatica però a ritrovare il successo di un tempo e pian piano il suo nome diventa sempre più di nicchia, fino all’improvviso exploit del 2024 grazie a TikTok.

Cosa fa oggi Natasha Bedingfield?

A regalare la grande fama a Natasha nei primi anni Duemila era stato il reality show The Hills di MTV. La sua Unwritten era infatti la sigla di quel famoso programma e divenne grazie a quello show una vera e propria hit. Allo stesso modo la stessa canzone è stata utilizzata come colonna sonora del film Tutti tranne te con Sydney Sweeney e Glenn Powell, diventando nuovamente una hit tra i ragazzi della Generazione Z, che all’epoca della sua uscita in gran parte non erano nemmeno nati.

Natasha Bedingfield: la discografia in studio

2004 – Unwritten

2007 – N.B.

2010 – Strip Me

2019 – Roll with Me

La vita privata di Natasha Bedingfield: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma dovrebbe essere sposata e ha sicuramente avuto, alcuni anni fa, una figlia.

Sai che…

– Insieme a Fraser T. Smith è l’autrice del brano Non mi ami della nostra Giorgia.

– Natasha è la sorella di Daniel Bedingfield, a sua volta cantante. Con lui ha conquistato il primato per l’unica coppia di fratelli al primo posto in classifica.

– Oltre che cantante è anche amministratrice dell’associazione di beneficenza Global Angels, fondata dalla madre.

– Dove vive Natasha Bedingfield? Dovrebbe essere rimasta a vivere a Londra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Natasha Bedingfield ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Natasha Bedingfield, ecco una playlist presente su Spotify:

