La cantante ha accompagnato Leonardo, suo figlio, all’esame di maturità e condiviso la gioia del momento con delle bellissime foto.

Ambra Angiolini, prima di essere una cantante di successo, è sopratutto una mamma e come tale cerca di essere presente per i figli. Infatti, nonostante gli impegni di lavoro e la lontananza, la cantante ha voluto essere presente per un momento molto importante della vita di Leonardo, suo figlio: l’esame di maturità.

Il giovane, di recente, si è diplomato e mamma Ambra non poteva mancare all’evento. Ma non solo, dato che per documentare l’importante traguardo raggiunto da Leonardo, la cantante ha deciso di condividere alcune foto su Instagram.

L’esame di maturità di Leonardo Renga

A differenza della sorella Jolanda, che spesso appare sui social accanto ad Ambra, Leonardo Renga è molto riservato. Il giovane, infatti, preferisce rimanere lontano dal gossip, tant’è vero che è raro vedere in giro delle sue foto. Tuttavia, per l’esame di maturità è stata fatta un’eccezione, tant’è vero che la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto di una giornata che segna un’importante traguardo.

Nel post si vedono Ambra e Leonardo mano nella mano, i momenti precedenti l’esame con tanto di ripasso coi compagni di classe e il momento dei festeggiamenti. A completare il tutto una bellissima dedica: “Matura e… Maturo! Grazie all’esame di maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare “più Leonardo che mai”. Cintura nera di collegamenti impossibili“.

Il rapporto tra Francesco Renga, Ambra e i loro figli

Come i fan sanno, ormai sono passati un po’ di anni da quando Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno posto fine alla loro storia d’amore. Una scelta complicata, ma che l’ex coppia ha saputo gestire nel migliore dei modi per il bene dei propri figli.

Infatti, la famiglia Renga-Angiolini non manca di riunirsi in occasioni speciali, nonostante i chilometri che li separano. Non a caso, Ambra vive insieme a Jolanda, la primogenita, a Milano, mentre Leonardo ha scelto di vivere con papà Francesco a Brescia, in una lussuosa villa nella zona dei Ronchi.