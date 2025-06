Francesco Renga, problemi di salute: rinviato l’inizio del tour

Problemi di salute per Francesco Renga: il cantautore è stato costretto a rinviare le prime due date del suo tour 2025.

Tra gli eventi più attesi dell’estate 2025 c’era senza dubbio il tour celebrativo “AngeloVenti Live” di Francesco Renga. Tuttavia, una svolta inaspettata ha colpito l’organizzazione della tournée che sarebbe dovuta iniziare il 31 maggio con un concerto in Sicilia a Piazza Armerina. A causa di problemi di salute, il cantautore è stato costretto a rinviare l’inizio di questi attesi appuntamenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Date rinviate per problemi di salute

Francesco Renga, voce inconfondibile della scena musicale italiana, ha dovuto fare i conti con un brusco arresto nei preparativi del suo attesissimo tour estivo “AngeloVenti Live”.

Francesco Renga

A poche ore dall’avvio della serie di concerti che avrebbe dovuto animare l’estate dei fan, un grave problema di salute ha costretto l’artista a prendere una decisione difficile ma necessaria. Attraverso le pagine dei suoi profili social, Renga ha comunicato ai suoi follower il posticipo dell’inizio del tour, cancellando di fatto le prime tappe previste in Sicilia.

Tra scuse e delusione: le parole di Renga

L’annuncio del cantautore non ha lasciato indifferenti i suoi fan, che aspettavano con trepidazione l’occasione di vederlo dal vivo. “Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour… per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane.” – queste le parole con cui Renga ha espresso il suo rammarico tramite una storia pubblicata su Instagram.

“Finite le prove settimana scorsa mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale.” – ha poi spiegato il cantautore. L’incidente segna una pausa forzata nell’agenda di Renga, ma allo stesso tempo ha aperto il cuore dei suoi ammiratori, che nei commenti e nei messaggi hanno mostrato comprensione e vicinanza all’artista in questo momento di fragilità.