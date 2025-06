Da qualche settimana si rincorrevano le voci secondo cui Tananai e Sara Marino fossero in crisi. Gossip al quale nessuno dei due diretti interessati aveva deciso di dar corda, anche se oggi un nuovo indizio ha alimentato il rumors della fine della loro relazione. Scopriamo di cosa si tratta.

L’indizio in questione è uno scatto condiviso da Sara sulle sue storie Instagram in cui compare un contenitore trasparente contenete un bigliettino che recita: “Casa Sara“. Ad accompagnare il tutto un testo con una scritta: “Looking for una nuova casetta in cui star molto bene presto“. E in effetti questo elemento ha portato molti utenti a pensare che Tananai e Sara non vivano più assieme e che la loro relazione sia ormai terminata.

Dal canto suo Tananai non ha pubblicato nulla che possa essere a sostegno del post condiviso da Sara, ma del resto il cantante è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale.

A quei tempi la relazione sembrava andare a gonfie vele, del resto Sara ha affiancato il cantante per tutto il periodo della sua ascesa. Lo stesso Tananai aveva deciso di parlare della sua vita sentimentale in BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, dichiarando: “Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia“.