Nelle ultime ore, un dissing ha accesso il web e i protagonisti sono Shade e Rose Villain. La causa? La cantante non sapeva chi fosse Shade.

Rose Villain ha partecipato a un podcast di Est Radio e durante la puntata le è stata fatta ascoltare una canzone: si tratta di “Bene ma non benissimo”, celebre hit di Shade. Tuttavia, la cantante non sapeva chi fosse il rapper, tanto da dichiarare: “No, questo no, non è il mio vibe“. Inevitabile la reazione del rapper, il quale si è scagliato durante contro di lei. Ecco che cosa è successo.

La dura replica di Shade

Dopo la puntata, Shade ha deciso di pubblicare un post su Instagram contenente il momento esatto in cui Rose dichiara di non sapere chi sia. Ed è a questo punto che è partito un duro dissing nei confronti della cantante. Di seguito un estratto:

“Dammi un secondo e sto “co****ne t’annulla. Ti spiego come farlo, Salvatore Aranzulla. Se l’offesa la fai tu con rispetto, ma è nulla. L’unica quarantenne coi capelli blu, che rispetto è Bulma. Un pezzo che d’estate faccio il pezzo dell’estate, come state senza Shade, come fate. Spaziate tra canzoni scopiazzate, spacciate per remixate. Sento odore di minestre riscaldate. Ma io sono la pizza dell’indomani…“ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shade (@vitoshade)

Il commento di Rose Villain e degli utenti

Ma Shade non si è fermato qui, continuando con la critica verso l’esposizione mediatica di certi artisti. Ed è stato proprio ciò ad aver scatenato una pioggia di commenti, tra cui anche quello di Rose Villain, la quale ha scritto: “Bulma è una mia cosplayer“. Il riferimento, infatti è a un personaggio di “Dragon Ball”, celebre manga giapponese, che allo stesso modo presenta i capelli blu. Rose Villain sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it