Ha conquistato l’Italia, si è fatta apprezzare all’estero, si è aperta a collaborazioni pop come quella con Annalisa. Rose Villain è ormai una realtà della musica italiana. D’altronde, non si entra nella Machete Empire Records, prima donna a riuscirci, senza talento.

E non si diventa la prima artista italiana a firmare con Republic Records senza essere speciali. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla cantante e rapper di Chico ed Elvis.

Chi è Rose Villain: biografia e carriera

Rosa Luini, questo il vero nome di Rose Villain, è nata a Milano il 20 luglio 1989 sotto il segno del Cancro. Cresciuta nel capoluogo lombardo, ha mostrato fin da subito predisposizione per il canto. Ragazza esuberante e pronta a inseguire i suoi sogni, a 18 anni decide di trasferirsi a Los Angeles. Si diploma in California al conservatorio di musica contemporanea, il Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in particolare in musica rock.

Questi americani sono anni importantissimi per la sua formazione, che passa anche per l’esperienza come frontwoman della punk rock band The Villains. Si trasferisce quindi a New York e completa i suoi studi in teatro e musical a Broadway. Qui conosce i suoi manager, Mark Gartenberg ed Eric Beall, i quali per primi credono in lei e iniziano a puntare fortemente sul suo talento.

Nel 2016 firma con la Machete Empire Records, prima donna a riuscirci, e il 19 luglio pubblica il singolo Get the Fuck Out of My Pool, che unisce elettronica e hip hop. Qualche mese dopo lancia Geisha, un brano che le permette di attirare le attenzioni del grande pubblico. Contemporaneamente collabora con Salmo nel singolo Don Medellin, tratto dall’album Hellvisback.

Due anni dopo diventa la prima italiana a firmare per la Republic Records, debuttando subito con il singolo Funeral Party, brano dalle sonorità dancehall. Contemporaneamente firma anche con un’importante agenzia di moda.

Sono anni di grande fermento per la sua carriera, fino alla svolta del 2020, quando firma per Arista e Sony Music e debutta sul mercato italiano da solista con il singolo Bundy, prodotto da Young Miles. Nello stesso anno unisce le forze con Gué Pequeno e Luchè per il singolo Chico:

Grazie a questo tormentone estivo diventa un nome importante a livello italiano, ma non dimentica il suo background esterofilo.

Cosa fa oggi Rose Villain

Nel 2021 ha lanciato diversi singoli, tra cui Elvis, con Gué Pequeno, un brano che contiene un campionamento di Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Collabora intanto anche con Don Joe, Ernia, Emis Killa e altri ancora.

Nel 2023 ha debuttato discograficamente con il primo album, Radio Gotham, anticipato dal singolo Lamette con Salmo. All’interno del disco compaiono però altri grandi nomi della musica italiana, tra cui Tedua, Geolier ed Elisa.

Poche settimane dopo è protagonista anche al Festival di Sanremo, accanto a Rosa Chemical. Insieme i due, nella serata delle cover, interpretano America di Gianna Nannini. Presente anche al Concerto del Primo Maggio, in estate diventa una delle regine dei tormentoni grazie al brano Fragole, interpretato con Achille Lauro.

A giugno firma con la Warner Music Italy, e per la nuova etichetta debutta nel mese di ottobre con il singolo Io, me e altri guai. Il 3 dicembre 2023 è quindi stata annunciata da Amadeus tra i protagonisti di Sanremo 2024.

La vita privata di Rose Villain: marito e figli

Rose Villain è stata fidanzata per tanto tempo con il produttore Sixpm, alias Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof. Si sono conosciuti a New York e si sono innamorati, e nel maggio 2021 lui le ha chiesto di sposarlo. Questa la risposta, pubblicata attraverso un video sui social:

Si sono sposati nel maggio 2022 proprio a New York, la città che li ha uniti e che hanno scelto come propria casa. Per ora non hanno figli, ma chissà che non possano arrivarne di qui a non molto tempo.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Rose Villain? Il padre è l’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, mentre la madre è Fernanda Melloni.

– Il suo nome Rose Villain deriva dal nome della sua vecchia band, The Villains.

– Rose compare anche nel brano Stone Cold Digital della band melodic death metal svizzera Dreamshade.

– Dove abita Rose Villain? A New York, la città del suo cuore.

– Per molti anni è stata vegetariana, da qualche tempo ha adottato però una dieta vegana.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Rose Villain ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da moltissimi fan.

