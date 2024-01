Le curiosità su Rosa Chemical, il cantante che ha baciato Fedez a Sanremo

Rosa Chemical: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper controverso che sta conquistando la musica italiana.

Rosa Chemical è una delle nuove realtà importanti della musica rap e trap italiana, o meglio della “musica contemporanea“, come dichiarato da lui in un’intervista a Rolling Stone. Per alcuni è una sorta di ‘erede’ di Achille Lauro, di certo è un artista che prova a portare l’hip hop italiano verso un altro livello. Un personaggio dalle idee molto chiare e che ha fatto discutere tutti per il celeberrimo bacio a Fedez sul palco dell’Ariston. Ecco le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rosa Chemical: biografia e carriera

Il vero nome di Rosa Chemical è Manuel Franco Rocati. Nato a Voghera, in provincia di Pavia, il 30 gennaio 1998 sotto il segno dell’Aquario, ha da sempre dimostrato una grande passione per il mondo della musica. Cresciuto ad Alpignano, in provincia di Torino, si è avvicinato molto presto al mondo dell’hip hop, diventando in particolare un writer.

Rosa Chemical

La sua carriera inizia nel 2018 con il singolo strumentale Kournikova, prodotto da Madz Romance. Il primo grande passo è però la pubblicazione dell’EP Okay Okay!! nel marzo del 2019, un prodotto che fa chiacchierare soprattutto per il suo featuring con Taxi B degli FSK Satellite nel brano CEO e per le produzioni di Greg Willen.

A luglio è tra le collaborazioni presenti proprio nel primo album degli FSK, ma il suo più grande successo arriva nel 2020 con il singolo Polka, in collaborazione con Thelonious B, che anticipa il primo album, Forever, uscito il 29 maggio 2020. Nel 2022 è stato annunciato come protagonista a Sanremo come ospite di Tananai, e l’anno successivo è stata promosso come Big nel cast del 2023.

Cosa fa oggi Rosa Chemical?

Ovviamente la sua partecipazione alla kermesse non è passata inosservata. Con la sua Made in Italy l’artista è infatti riuscito a conquistare il pubblico, arrivando fino all’ottavo posto in classifica. La sua apparizione rimane però legata a un episodio piuttosto controverso: l’amplesso mimato con Fedez durante la serata del Festival, con tanto di bacio in bocca finale e polverone mediatico causato anche dalla reazione di Chiara Ferragni.

Diventato uno dei personaggi più divisivi per l’opinione pubblica da quel momento in avanti, Chemical ha deciso di non cavalcare questo momento di notorietà e nel resto dell’anno si è dedicato solo alla musica. È stato comunque confermato da Amadeus per Sanremo 2024, anche se solo come ospite del Suzuki Stage in piazza Colombo.

Rosa Chemical: la discografia in studio

2020 – Forever

La vita privata di Rosa Chemical: è gay o ha una fidanzata?

Non sappiamo se sia fidanzato Rosa, né quale sia il suo orientamento sessuale. L’artista ha infatti dichiarato in un’intervista a Rolling Stone: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto“.

Successivamente l’artista ha comunque dichiarato di essere fidanzato ma di avere una relazione poliamorosa. Dopo aver avuto una storia con Bibi Santi, ha comunque iniziato una nuova storia con una ragazza di cui nessuno conosce il nome.

Sai che…

– Il suo nome d’arte è un tributo a sua madre e a una delle sue band preferite, i My Chemical Romance.

– Cosa c’entra Rosa Chemical con Gucci? Dal 2018 è un modello per la celebre casa di moda.

– Segue una dieta vegana.

– Più che Achille Lauro, ha dichiarato che il suo riferimento vero è Bad Bunny, artista che ha ucciso il machismo nel reggaeton.

– Tra gli italiani, gli unici feat. che sogna sono quelli con Calcutta e Cesare Cremonini.

– Su Instagram Rosa Chemical ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rosa Chemical, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM