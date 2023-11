Alla scoperta di Biagio Antonacci, il cantante che ha lasciato i carabinieri… grazie a Ron!

Nato il 9 novembre del 1963 sotto il segno dello Scorpione, Biagio Antonacci è uno degli artisti italiani più amati al mondo, grazie alle sue canzoni meravigliose, alla sua voce inconfondibile e… al suo grande fascino! Scopriamo di più su uno dei più grandi cantanti italiani!

Chi è Biagio Antonacci: biografia e carriera

Nato e cresciuto nella periferia di Milano, Biagio Antonacci ha mosso i primi passi nel mondo della musica come batterista. Difficile immaginarsi il poetico e pacato cantante alle prese con tamburi e rullanti, e invece è proprio dietro alla batteria che ha iniziato a esibirsi nei locali.

Accantona i sogni di diventare un musicista quando, dopo il diploma da geometra, lavoro che ha svolto per un po’ di tempo, si arruola nei Carabinieri. Si trasferisce per motivi di lavoro a Garlasco e viene a sapere che nelle vicinanze abita Ron.

Biagio Antonacci

Come d’incanto tornano in auge i sogni da ragazzo. Riesce a ottenere un provino proprio con Ron che, colpito da Biagio, lo inserisce nel mondo della musica facendogli conoscere Gaetano Curreri, il quale lo sceglie come apri-concerto per le esibizioni degli Stadio.

Le canzoni di Biagio Antonacci sono quasi tutte collegate tra loro dalla tematica più cara al cantante, ossia quella dell’amore per le donne. È proprio seguendo questo filone che negli anni ha costruito la sua forza e il suo seguito.

Intervenuto ai microfoni di Grazia, lo stesso Biagio Antonacci ha voluto fare luce sui suoi testi, da molti criticati per essere troppo sentimentali: “Mi sento più un esploratore dei sentimenti. Per anni mi hanno definito un ‘cantante sentimentale’, come se fosse una brutta parola. Dopo venticinque anni di carriera posso dire di avere inventato un modo per comunicare e analizzare l’amore. Sembrava dovessi finire subito. Dicevano che avrei avuto successo solo perché ero belloccio: ‘Questo fa due dischi e poi sparisce’. Invece sono ancora qua. Anche se tuttora non capisco perché piaccio alle donne“.

Biagio Antonacci

Dopo gli inizi di stampo pop rock, Biagio si è imposto nel corso degli anni per le sue splendide ballate romantiche come Iris e Se io, se lei, o per le sue canzoni ballabili come Non vivo più senza te o Sognami. Ma cosa fa oggi Biagio Antonacci? Nel 2019 è stato protagonista di un grande tour negli stadi insieme a una delle sue più grandi amiche nel mondo della musica, Laura Pausini.

A causa della pandemia negli anni successivi ha dovuto più volte rinviare i propri concerti, tornando dal vivo solo nel 2022 con il tour denominato Palco centrale. Ha quindi lanciato il singolo Seria, nel cui video compare Federica Pellegrini. Il tutto in attesa di un nuovo album.

Biagio Antonacci: la discografia in studio

1989 – Sono cose che capitano

1991 – Adagio Biagio

1992 – Liberatemi

1994 – Biagio Antonacci

1996 – Il mucchio

1998 – Mi fai stare bene

2001 – 9/NOV/2001

2004 – Convivendo Parte I

2005 – Convivendo Parte I

2007 – Vicky Love

2010 – Inaspettata

2012 – Sapessi dire no

2014 – L’amore comporta

2017 – Dediche e manie

2019 – Chiaramente visibili dallo spazio

La vita privata di Biagio Antonacci: moglie e figli

Il primo grande amore di Biagio Antonacci è stato Arianna Morandi, figlia di Gianni. La coppia ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Dopo la rottura della relazione Biagio ha iniziato una lunga storia con Paola Cardinale, già madre di Benedetta.

I due sono una coppia consolidata e solida ma al momento non c’è aria di matrimonio. Non sono mancati ovviamente gli alti e i bassi tra Biagio Antonacci e Paola e sembra che la coppia abbia attraversato un momento difficile in seguito a un presunto tradimento da parte di lui con una delle sue ammiratrici.

La notizia ha fatto ovviamente il giro dei giornali di gossip creando un clamore mediatico che i due hanno voluto soffocare smentendo categoricamente la versione dei fatti raccontata dalla stampa. Chissà quale sarà la verità… Ad ogni modo, tra loro il periodo peggiore sembra ormai alle spalle e nel 2021 Paola ha dato al mondo il loro primo figlio, Carlo.

Sai che…

– Non solo la musica. Altra grande passione del cantante è il calcio. È interista dalla nascita, anzi, da prima della nascita dal momento che ha affermato che ha visto la sua prima partita quando era ancora nella pancia della mamma.

– Negli anni è riuscito a fondere le due passioni vestendo la maglia e la fascia da capitano della Nazionale Cantanti, affermandosi come un bomber di razza. Chissà, magari negli anni bui l’Inter ci avrà fatto anche un pensierino…

– Qual è la malattia di Biagio Antonacci? Fortunatamente l’artista non soffre per particolari problemi di salute.

– Dove abita attualmente Biagio Antonacci? Ancora a Milano, la sua città. Il cantautore è residente a Milano, ma a quanto pare passerebbe la maggior parte del tempo con la famiglia a Bologna. Oltre alle abitazioni ciittadine, sembra che l’artista abbia anche una splendida villa sull’Isola d’Elba.

– Cosa ha scritto Paolo Antonacci? Il figlio di Biagio è un apprezzato autore, e ha messo la firma su canzoni importanti di Tananai (Tango), Annalisa (Mon amour, Bellissima), Fedez (Crisi di stato) e molti altri pezzi famosi.

– Biagio è figlio di un uomo pugliese (il signor Paolo di Ruvo di Puglia, scomparso nel 2014) e di una donna milanese.

– Biagio è alto 1 metro e 80.

– Su Instagram Biagio Antonacci ha un account ufficiale in cui mostra anche immagini della sua vita personale. Anche su TikTok è presente con un profilo certificato.

– Come autore, Biagio ha scritto molte canzoni importanti per artisti come Raffaella Carrà, Milva, Mietta, Mina e Mia Martini. Tra le più famose ricordiamo Tra te e il mare, Vivimi , Lato destro del cuore e Più che un’idea di Laura Pausini, Se t’amo o no e Fantasticamenteamore di Syria e Non devi perdermi di Alessandra Amoroso.

Di seguito il video di Mio Fratello di Biagio Antonacci:

