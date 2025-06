Bianca Balti apre il cuore a ‘Belve’: tra amore per Alessandro Cutrera e la battaglia contro il cancro, la top model si racconta senza filtri.

Bianca Balti, celebre top model italiana, ha recentemente condiviso dettagli personali e intimi durante un’intervista al programma televisivo Belve, condotto da Francesca Fagnani. Durante la conversazione, Balti ha esaltato le “doti fisiche” del suo compagno, Alessandro Cutrera, e ha rivelato il suo desiderio di sposarlo.

L’intervista ha anche toccato temi personali e delicati, come la sua lotta contro il cancro e la decisione di non rimuovere le ovaie, nonostante l’alto rischio genetico. Bianca ha raccontato di aver trovato in Alessandro non solo un amore, ma anche un sostegno nella sua battaglia personale.

Un amore a distanza che supera ogni barriera

Bianca Balti e Alessandro Cutrera vivono una relazione a distanza, con lui che risiede a Milano e lei a Los Angeles. Nonostante le migliaia di chilometri che li separano, la loro storia d’amore sembra più forte che mai.

Bianca ha ammesso di essere preoccupata delle attenzioni che il suo compagno potrebbe ricevere dopo le sue dichiarazioni pubbliche: “Mi faccio male a dirlo… Si ritroverà tutte le milanesi addosso“. La modella ha sottolineato come Alessandro sia una “brava persona”, evidenziando la sua lealtà e il suo supporto in momenti difficili. Queste parole dimostrano che il loro legame va oltre le semplici attrazioni fisiche, fondandosi su un profondo rispetto reciproco.

Bianca Balti

La battaglia contro il cancro

Durante l’intervista, Bianca Balti ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro. Dopo aver scoperto una mutazione genetica che aumentava notevolmente il rischio di sviluppare il cancro al seno, la modella ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia.

Tuttavia, ha scelto di non rimuovere le ovaie, decisione che ha suscitato critiche ma che lei difende: “Non mi allettava l’idea di andare in menopausa“. Bianca ha condiviso come questa esperienza l’abbia resa più forte e innamorata della vita, delle sue figlie e di Alessandro, che le è stato accanto durante la malattia.

La guarigione attraverso la felicità e l’amore

Bianca Balti ha anche riflettuto su come la felicità e l’amore possano giocare un ruolo fondamentale nel processo di guarigione. Con un tocco di umorismo, ha detto: “Se Dio mi ha guarito dalla fatale attrazione per il pene? Ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore al mondo“.

Ha scherzato sull’idea di scrivere un libro intitolato “Come il pene mi ha guarito dal cancro”, sottolineando l’importanza della felicità per il sistema immunitario. Questa visione positiva e autoironica dimostra la resilienza e il desiderio di Bianca di affrontare le sfide della vita con ottimismo e amore.