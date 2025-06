Il rapper ha rotto il silenzio e pronunciato la sua verità in merito al presunto flirt con Vera Gemma. Ecco che cosa ha dichiarato.

Da tempo ormai si dice che tra Gué e Vera Gemma ci sia stato un flirt. A farlo intendere è stata proprio l’attrice durante una puntata di Verissimo. Tuttavia, a distanza di circa un anno, Gué ha deciso di smentire il tutto e pronunciare la sua verità. Per farlo ha scelto lo studio di Belve, dove si è lasciato andare a un lungo sfogo con Francesca Fagnani.

“L’ha detto solo lei”: la verità di Gué

Durante la puntata di Belve andata in onda ieri 3 giugno, Gué si è raccontato a tuttotondo, rispondendo alle piccanti domande fatte da Francesca Fagnani. Il focus si è concentrato nel giro di poco su un gossip che ha stuzzicato la curiosità di molti utenti: tra il rapper e Vera Gemma c’è stato realmente un flirt?

A tal proposito, Gué ha deciso di smentire tutto dichiarando che con lei non ci sia mai stato nulla. “Mi dispiace, ma è una cosa che ha detto solo lei. L’ho conosciuta… cosa c’è stato? Ecco, siamo andati solo a cena“, ha specificato il rapper. Ma non solo, dato che Gué ha poi voluto portare l’attenzione su una storia che ha realmente avuto in passato, quella con Nicole Minetti: “Con lei ci sono stato fidanzato quasi un anno dieci anni fa, ma non la sento più e non siamo amici adesso“. Vera Gemma

La dichiarazione di Vera Gemma sul flirt con Gué

In ogni caso, i fatti cui Gué si riferisce risalgono ai primi mesi del 2024, quando Vera Gemma, ospite a Verissimo, aveva dichiarato di avere avuto un flirt col rapper: “Siamo riusciti a vederci e c’è stata questa serata. Però c’è stato questo bellissimo incontro. Io ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, un gusto per l’arte, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper classico“.

In quell’occasione, l’attrice aveva anche aggiunto di essere stata contenta di passare del tempo con lui, ma di non sapere cosa il futuro avrebbe avuto in serbo per loro. Ma dopo le parole di ieri sera pronunciate da Gué sarà curioso vedere se Vera Gemma deciderà di replicare.