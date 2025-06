Polemica sul concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli: fan delusi dai problemi di acustica.

Nonostante abbia da poco avviato una nuova attività imprenditoriale con la compagna Denise Esposito, Gigi D’Alessio continua a dedicarsi a tempo pieno alla sua musica. Il 2 giugno il cantante partenopeo ha infatti tenuto un concerto molto atteso allo Stadio Maradona di Napoli difronte a 50mila spettatori. Non sono però mancate le polemiche per via di problemi di acustica che avrebbero rovinato lo spettacolo: scopriamo tutti i dettagli.

Gigi D’Alessio: la delusione dei fan per i problemi di acustica

La delusione dei fan di Gigi D’Alessio per la scarsa qualità dell’acustica è emersa chiaramente attraverso decine di video postati online, nei quali gli spettatori si lamentavano della scarsa qualità del suono che ha reso difficile, se non impossibile, godere appieno dello spettacolo.

Dopo il concerto sono comparsi sui social decine di commenti ironici e critiche da parte dei presenti al concerto del 2 giugno. Ad esempio, uno spettatore ha scritto su Facebook: “Gigi, per 70 euro portavo un microfono da casa”, suggerendo che questo avrebbe migliorato la sua esperienza di ascolto. Allo stesso tempo, altri fan consigliavano di scegliere posizioni migliori per il concerto seguente, nella speranza di evitare una ripetizione di questa disavventura.

Un problema ricorrente allo Stadio Maradona

In realtà le problematica dell’acustica allo stadio Diego Armando Maradona non è un fenomeno sconosciuto ai frequentatori assidui di eventi live. Particolarmente note sono le difficoltà legate all’ascolto in alcuni punti dello stadio, in particolare nelle zone laterali della tribuna Posillipo e nei posti dei Distinti.

Questo incidente solleva questioni importanti riguardo alla responsabilità degli organizzatori di eventi di garantire un’acustica adeguata che permetta a tutti gli spettatori di godere appieno dell’esperienza, indipendentemente dalla loro posizione nello stadio.