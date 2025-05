Gigi D’Alessio esplora nuovi orizzonti: il cantante ha aperto una società immobiliare insieme alla sua compagna Denise Esposito.

Non solo musica: Gigi D’Alessio ha deciso di dedicarsi ad una nuova attività lavorativa ed ha aperto una società immobiliare nella sua Napoli. Accanto a lui in questa nuova avventura c’è Denise Esposito, compagna del cantante e madre di 2 dei suoi 6 figli. Scopriamo tutti i dettagli.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: una coppia in affari

Dopo cinque anni d’amore coronati dalla nascita di 2 figli, Francesco e Ginevra, Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno deciso di intraprendere una nuova sfida insieme fondando la Deni House srl, una società immobiliare di cui ciascuno possiede il 50% delle quote.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

A Napoli, la coppia ha dato vita a questa impresa, che include servizi che spaziano dal settore immobiliare, all’agriturismo fino a quello dell’accoglienza, predisponendo una gestione familiare dell’attività. Si tratta di un progetto imprenditoriale che non si limita alla vendita e all’acquisto di abitazioni, ma contempla una vasta gamma di servizi che promettono di soddisfare diverse esigenze del mercato.

Patrimonio immobiliare e progetti futuri

La passione di Gigi D’Alessio nel settore immobiliare è evidente: il cantante possiede alcune preziose proprietà a Roma, come una villa nell’esclusivo quartiere dell’Olgiata e un hotel di lusso in piazza del Gesù, nel cuore della capitale. Quest’ultimo, “Piazza del Gesù Luxury Suites”, si distingue per la sua posizione strategica e per l’elevata domanda (per assicurarsi una stanza è necessario prenotare con diverse settimane di anticipo).

La visione di D’Alessio e Esposito sembra rivolta a creare qualcosa di duraturo che possa fondere armoniosamente musica, famiglia e imprenditorialità. Con questa nuova iniziativa, la coppia mette in luce come il successo possa scaturire da passioni diverse, unendole in un progetto comune che promette di essere tanto stimolante quanto proficuo.