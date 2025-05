La cantante è nata nella periferia di Roma, ma oggi vive uno stile di vita molto agiato, tanto da ammettere di essersi un po’ imborghesita.

Elodie si trova a Cannes in occasione della 78esima edizione del Festival del Cinema. La cantante, infatti, ha recitato in “Fuori”, pellicola di Mario Martone che verrà presentata proprio durante la kermesse. Per questo motivo, Elodie ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, in cui ha ripercorso il suo vissuto e fatto una curiosa dichiarazione.

Dall’infanzia in periferia agli anni del liceo: il racconto di Elodie

Come è noto, la storia di Elodie comincia in un quartiere qualsiasi della periferia di Roma, il Quartaccio. È qui che la cantante trascorre la sua infanzia, fatta di cose semplici in un contesto non facile: lei stessa ha infatti dichiarato che molte delle sue amiche sono finite in prigione. Uno scenario da cui Elodie si è riuscita ad allontanare proprio grazie al suo amore per la musica.

Oggi, infatti, la cantante vive una vita agiata, fatta di concerti e passerelle sui più importanti red carpet. Ma ciò nonostante, Elodie non ha mai rinnegato le sue origini, tanto da riconoscere pure quali possano essere i suoi limiti: “Sono molto autocritica, riconosco il mio potenziale e i miei limiti. Ne sono piena“. A tal proposito ha voluto anche fare un esempio, accompagnandolo a un’inaspettata confessione: “Gesticolo molto, i gesti completano le parole che a volte mi mancano, mi aiutano a spiegarmi. Vorrei essere un’intellettuale, mi piace la filosofia“.

La cantante ha anche voluto aprire una parentesi sugli anni trascorsi a scuola, facendo anche un’inaspettata confessione sugli studi al liceo: “Non sono arrivata al diploma. Per paura di non essere accettata, di non sentirmi all’altezza“. Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La nuova vita di Elodie