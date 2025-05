Irama ha rivelato ai fan le motivazioni che l’hanno portato a prendersi una pausa e fatto loro un invito speciale.

Il Festival di Sanremo 2025 è terminato da ormai diversi mesi, periodo in cui uno dei volti celebri della kermesse si è chiuso in un lungo silenzio. Stiamo parlando di Irama, il quale ha diminuito drasticamente la propria presenza sui social, generando anche preoccupazione nei fan.

Tuttavia, ieri 20 maggio, il cantante è tornato online e ha spiegato la verità dietro la sua pausa e il suo silenzio. Ma non solo, dato che ha fatto una proposta curiosa ai fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Il post di Irama

Irama è tornato a parlare coi fan e per farlo ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram. Il contenuto è un carosello fotografico con tanto di commento in cui spiega le motivazioni che l’hanno portato ad allontanarsi dai riflettori.

“Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica. Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono.”, ha scritto l’artista. A completare il post, alcune foto scattate nei mesi passati in cui Irama è ritratto in diverse situazioni, studio di registrazione incluso.

Irama e la proposta speciale ai fan

Ma non è tutto. Irama, infatti, non si è limitato a spiegare il perché della tanto discussa pausa, ma ha pure deciso di fare una proposta speciale a tutti i suoi fan. Per scoprire di cosa si tratta è opportuno osservare le sue storie Instagram. Ad aver catturato l’attenzione del pubblico, infatti, è una storia con scritta bianca su sfondo nero contenente le seguenti parole:

“Negli ultimi mesi ho sentito il bisogno di rallentare, di mettere distanza dal rumore e ritrovare me stesso. Ho ricominciato a scrivere. Su carta, a mano, senza filtri. È stato il mio modo per fare chiarezza, per ritrovare un contatto vero con quello che sento. Da qui nasce un’idea semplice, ma importante per me: aprire una casella postale. Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima. Scrivetemi. Senza fretta. Con le vostre parole. Le leggerò una per una. Ho bisogno anche di questo: di riconnettermi con voi“.