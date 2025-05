La cantante ha partecipato alla tappa fiorentina del tour di Olly. Qui si è commossa ed è scoppiata in lacrime. Il video virale.

Quello tra Angelina Mango e Olly non è un semplice rapporto tra colleghi. Si tratta infatti di un profondo legame di amicizia e affetto reciproco che i due cantanti non hanno mai voluto nascondere al pubblico. Un legame nato da una passione che condividono, l’amore per la musica e che nel tempo li ha portati a sostenersi a vicenda e a instaurare collaborazioni musicali di successo.

Proprio in segno di amicizia, Angelina ha deciso di prendere parte alla tappa fiorentina del tour di Olly, dove, commossa, è scoppiata in lacrime.

Le lacrime di commozione di Angelina Mango al concerto di Olly: il video

Il concerto di Olly cui ha preso parte Angelina si è tenuto lunedì 19 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Si tratta infatti di una delle tappe del “Tutta vita tour 2025-2026”, la tournée che porterà Olly a esibirsi nei palazzetti di tutta Italia.

La cantante è inaspettatamente apparsa tra il pubblico sotto gli occhi increduli dei fan. Ma Angelina non era lì per esibirsi, quanto piuttosto per mostrare il suo supporto a Olly. Ed è proprio durante la performance di “Per due come noi”, che la cantante si è emozionata ed è scoppiata in lacrime. Il video è stato immediatamente pubblicato in rete, diventando virale, tanto da raggiungere anche la stessa artista.

📲Angelina Mango si commuove dagli spalti durante “Per due come noi” questa sera a Firenze❤️ pic.twitter.com/z4VVUzQAVi — Olly Update Italia (@OllyUpdateIT) May 19, 2025

Infatti, proprio Angelina ha voluto ripubblicare il contenuto aggiungendo un commento personale: “Quanto amore che ho sentito“, ha scritto. Ma non è stata l’unica, dato che pure il profilo ufficiale di Olly ha ripubblicato lo stesso post con tanto di dedica che recita: “Stella unica“.

Il legame tra Olly e Angelina e la collaborazione di successo

Come anticipato, Olly e Angelina Mango sono uniti da una bellissima amicizia. Un rapporto che li ha portati a firmare delle collaborazioni vincenti, come “Per due come noi”, canzone pubblicata lo scorso autunno con cui i cantanti hanno voluto sottolineare quanto a volte le relazioni sentimentali siano complesse.

