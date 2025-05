Intervistato a Belve, Michele Morrone ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti sul suo passato e sulla sua carriera.

Nell’episodio più recente di Belve si è aperta una finestra sulla storia di Michele Morrone, attore e cantante di origini italiane che ha saputo guadagnarsi un posto nella prestigiosa Hollywood. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani l’artista ha parlato di sé e di alcuni periodi bui della sua vita segnati dall’abuso di alcol e droghe. Scopriamo tutti i dettagli.

Michele Morrone: dalla Puglia ad Hollywood

Michele Morrone, nativo di Bitonto, ha condiviso nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani i momenti salienti che hanno contrassegnato il suo viaggio verso il successo internazionale. Un percorso non privo di ostacoli, che lo ha portato a raggiungere vette professionali inaspettate, trasformandolo in un esempio di tenacia e passione per il proprio mestiere.

Michele Morrone

“Non mi sono mai visto nel circoletto italiano” – ha spiegato Morrone. Poi ha aggiunto di “non aver riscontrato negli attori italiani l’umiltà delle star hollywoodiane, che hanno gli Oscar mica i David!”. Sul cinema italiano, infatti, ha le idee molto chiare: “A me del David non me ne frega niente”.

La confessione: “Sono stato drogato da una mia ex”

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stata la confidenza dell’attore riguardo il periodo oscuro che ha seguito la fine del suo matrimonio. Morrone ha descritto una fase di “depressione profonda“, una battaglia interiore che lo ha visto ricorrere all’alcol come mezzo per anestetizzare il dolore. “Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo” – ha ammesso.

Ma c’è stata anche un’altra rivelazione che ha colpito il pubblico. “Una mia ex mi ha drogato per un anno e mezzo” – ha raccontato Morrone. La donna, ha spiegato l’attore, gli avrebbe somministrato a sua insaputa “pozioni d’amore” con fiori secchi imbevuti.