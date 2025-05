In un’intervista per un podcast americano, il cantante ha rivelano alcuni retroscena curiosi e la verità sullo scontro con la Francia.

Damiano David è ormai una celebrità in America. Residente a New York, dove vive con la fidanzata Dove Cameron, il cantante spesso partecipa a interviste e podcast molto popolari negli Stati Uniti. Questa volta ha partecipato a un’intervista per Are You Okay?, celebre format social americano. Qui ha raccontato alcuni aneddoti inediti della sua carriera e rivelato come mai da sempre Italia e Francia siano in contrasto tra loro.

La follia di una fan e il racconto di Damiano

Uno dei momenti più curiosi dell’intervista è stato quando Brianna Morales, volto del format, ha chiesto a Damiano quale sia stata la cosa più pazza che una fan abbia fatto per lui. Dopo qualche istante di riflessione, l’ex frontman dei Maneskin ha fatto una rivelazione alquanto inaspettata e bizzarra: “Ero sul palco e una ragazza ha raccolto il mio sudore dal petto e l’ha bevuto“.

Un episodio che Damiano ricorda con un misto di stupore e imbarazzo, sentimenti che non è riuscito a nascondere davanti alle telecamere e allo sguardo incredulo dell’intervistatrice.

Damiano David

Damiano David: il suo hot take e il suo flex

Brianna ha proseguito l’intervista spostandosi su un tema più in linea con la carriera musicale dell’artista, chiedendogli quale fosse il suo hot take. Con questo termine si fa riferimento a una sorta di opinione controversa, tant’è vero che Damiano ha dato una risposta inaspettata: “La musica prima degli anni ’90 e gli artisti dei quel periodo non sono meno iconici di adesso, ci sono solo meno filmati delle loro esibizioni in cui sono più “meh” “.

Passando invece a quale sia il flex più grande che il cantante possa avere, Damiano non ha dubbi: si tratta di Dove Cameron, la sua fidanzata. L’artista e l’ex stella Disney sono fidanzati da ormai due anni e lo stesso Damiano ha definito la loro coppia come la “più sana e felice di tutti”.

Italia vs Francia: la diatriba secondo Damiano David

Alla fine dell’intervista, una domanda alquanto insolita, dato che Brianna gli ha chiesto se fosse francese. Un quesito davanti al quale Damiano è parso abbastanza indispettito, tanto da dover spiegare il perché di tale reazione: “C’è una diatriba tra italiani e i francesi sul cibo, la moda. Noi facciamo le cose un po’ meglio“.

Una risposta che ha fatto comprendere quanto il cantante sia fiero delle sue origini.