Dopo tanti rumors, Tony Effe ha deciso di rivelare la verità sulla sua presunta relazione con Giulia De Lellis.

Negli ultimi tempi Tony Effe occupa spesso le prime pagine dei giornali di gossip. Il trapper romano, infatti, è prima stato avvistato in compagna di Chiara Ferragni e poi è stato visto sempre più spesso insieme a Giulia De Lellis.

In una recente intervista per il Corriere della Sera, il cantante di “Sesso e Samba” ha rivelato la verità sul suo rapporto con Giulia e Chiara: scopriamo cosa ha detto.

Tony Effe: il presunto flirt con Giulia De Lellis

Durante l’intervista, il giornalista fa notare a Tony: “Tiene parecchio impegnati riviste e siti di gossip. L’hanno paparazzata a cena a Milano con Chiara Ferragni“. Il trapper romano smentisce immediatamente: “Scrivono la qualunque, lei è solo un’amica“.

Secondo alcuni rumors, però, i rapporti tra Tony e Fedez, prima molto amici, si sarebbero incrinati proprio a causa dell’avvicinamento del trapper a Chiara Ferragni. “Hanno scritto che per un vostro flirt si è rotto ogni rapporto con Fedez“ – lo provoca ancora il giornalista, ma anche questa volta Tony ha replicato: “Ma va, figurati“.

Giulia De Lellis

La storia con Chiara, quindi, era solo una fake news. E la relazione con Giulia De Lellis? “Solo un’amica“ – precisa laconico il trapper.

Tony Effe: il rapporto con le donne

Nel corso dell’intervista, Tony Effe ha anche parlato del suo rapporto con le donne in generale e di quanto il suo comportamento sia cambiato negli ultimi anni: “Con le donne? Con loro sono un principe. Prima passavo per violento ma non lo sono.”

” Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi. La mia famiglia è molto semplice. Medio-benestante. Figlio unico. Papà orafo, mamma faceva la cameriera in un hotel.” – ha concluso.