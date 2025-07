Il cantante si è recato insieme a Mattia Villardita nel celebre ospedale romano dove ha sorpreso i piccoli pazienti.

Per i piccoli pazienti del policlinico Gemelli di Roma c’è stata una bellissima sorpresa. Achille Lauro e Mattia Villardita (conosciuto per essere lo “Spider-man italiano”) hanno fatto loro visita, regalando momenti gioia a ritmo di musica. Un evento toccante condiviso dai profili ufficiali dell’ospedale e dallo stesso Mattia.

L’emozionante sorpresa di Achille Lauro

Il gesto compiuto da Achille Lauro e Mattia Villardita è stato molto emozionante sia per i piccoli pazienti che per il personale sanitario. Infatti, come si vede nel video pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del policlinico Gemelli, il cantante e Spider-man sono accolti con gioia e calore dai presenti.

Qui, Achille Lauro stringe le mani dei bambini, regala loro sorrisi, li accarezza e si mostra disponibile a fare qualche foto-ricordo. Accanto a lui Spider-man, probabilmente il super eroe più amato dai piccoli pazienti, che li ha incantati con il suo iconico costume rosso e blu. Insomma, momento di gioia e spensieratezza che sono trascorsi a suon di musica e parole speciali che i presenti ricorderanno per sempre.

Non a caso, lo stesso ospedale ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine nei confronti di Lauro e Mattia, aggiungendo al post una toccante dedica: “Achille Lauro e Mattia Villardita al Gemelli dei Bambini. Un momento speciale di sorrisi, musica e gioia condiviso con tanti bambini e ragazzi in cura presso i reparti pediatrici“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Policlinico Gemelli IRCCS (@policlinicogemelli)

Il post di Mattia e i commenti dei fan

Ma il Gemelli non è stato l’unico profilo ad aver condiviso il lieto evento. Infatti, anche lo stesso Mattia ha deciso di pubblicare una foto in cui compare in compagnia di Achille Lauro all’interno di uno dei corridoi dell’ospedale.