Una fotografia ha posto fine alle voci secondo cui tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni fosse già finita.

A quanto pare le voci di una crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni non sono vere. Infatti, il settimanale Oggi ha diffuso una foto in cui si vede la cantante in compagnia dell’allenatore per le strade del Parioli, celebre quartiere della capitale. Il motivo dell’uscita? Probabilmente un controllo medico per Anna, in attesa del loro primo bebè.

La visita in clinica e i sorrisi di Anna e Giacomo

Come anticipato, la fotografia di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni è stata diffusa dal settimanale Oggi. Nell’immagine, la coppia sorride ai fotografi e la cantante stringe in mano una cartella medica. Non a caso lo scatto è stato realizzato all’ingresso della clinica Mater Dei, con sede nel lussuoso quartiere Parioli di Roma.

La clinica, infatti, è celebre per essere la prescelta da molte future mamme che vivono nella capitale, tra cui anche la stessa Anna. In ogni caso, non è dato ancora sapere quale sia il sesso del bebè, ma stando ad alcune indiscrezioni potrebbe essere una bambina.

Anna Tatangelo – notiziemusica.it

La presunta crisi tra Anna e Giacomo

Dunque, queste foto potrebbero bastare a smentire le voci di una presunta crisi nella coppia che erano trapelate i giorni scorsi. Infatti, secondo le indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia stava affrontando un momento “no”. Ma non solo, dato che alcuni sostenevano addirittura che lei e Giacomo si fossero già lasciati.

Una notizia che indubbiamente aveva lasciato perplessi i fan di Anna, anche a causa del silenzio della cantante. In effetti, si diceva che probabilmente la crisi fosse nata dal fatto che l’artista non aveva rivelato chi fosse il papà del bebè neanche nel momento in cui aveva annunciato la gravidanza. Oggi però, pare proprio che si trattasse solamente di gossip, tant’è vero che dalle foto, Anna e Giacomo sono apparsi più felici e uniti che mai.