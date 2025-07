Kris Jenner torna sulla scena con un look da diva, ma un presunto errore di Photoshop suscita reazioni contrastanti.

Con un’energia invidiabile, Kris Jenner si è recentemente presentata a un evento di alto profilo con un look che ha catturato l’attenzione di tutti. Tuttavia, a far parlare non è stato solo il suo stile impeccabile, ma un dettaglio controverso in una delle sue foto: un presunto errore di Photoshop. L’evento in questione è stato il matrimonio di Lauren Sánchez e Jeff Bezos a Venezia, dove Kris ha indossato un abito iconico già sfoggiato dalla figlia Kim Kardashian. Mentre il suo lifting da 100mila dollari sembra aver dato i suoi frutti, il fotoritocco digitale ha sollevato critiche da parte dei fan.

Un tributo a Kim Kardashian

Durante le nozze a Venezia, Kris Jenner ha scelto di omaggiare la figlia Kim Kardashian indossando un abito firmato Dolce & Gabbana, già noto per la sua apparizione alla sfilata Alta Moda in Puglia. L’abito, un bustier viola con ricami tono su tono e una silhouette aderente, è stato completato da un girocollo di diamanti.

Kris ha spiegato su Instagram quanto si sia innamorata di quel vestito, definendolo “troppo bello per non riportarlo in vita”. Nonostante l’intenzione affettuosa, le immagini hanno generato discussioni online.

Critiche sul fotoritocco e la reazione del pubblico

Su piattaforme come Reddit e TikTok, alcuni utenti hanno criticato il presunto eccesso di fotoritocco sulle foto di Kris, in particolare su una gamba apparsa innaturalmente levigata. “La gamba davanti sembra quella di Kim, ma con il filtro airbrush al massimo”, ha osservato una follower. Le critiche si sono concentrate sul fatto che il fotoritocco digitale abbia compromesso l’autenticità dell’immagine, sollevando domande sulla pressione di apparire perfetti nell’era dei social media.

Lifting e trasformazioni fisiche

Le recenti foto di Kris Jenner mostrano un viso levigato e luminoso, risultato del lifting da 100mila dollari effettuato dal rinomato chirurgo Steven M. Levine. Questo intervento sembra avere avuto un effetto talmente ringiovanente che, durante un evento a Parigi, qualcuno l’ha confusa con la figlia Kim.

Oltre al lifting, Kris ha ridotto la sua taglia dal 10 al 6 americano, suscitando curiosità sui metodi di perdita di peso utilizzati. Sebbene lei non abbia confermato alcun metodo specifico, il cambiamento è stato accompagnato da un rinnovo del guardaroba, con abiti più aderenti che esaltano le sue nuove curve.