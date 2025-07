Felix da Silva-Clamp e l’amore con Lady Louise Windsor

Felix da Silva-Clamp: chi è il giovane che ha catturato l’attenzione dei media per la sua vicinanza con Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III.

Felix da Silva-Clamp, il nome che sta facendo parlare di sé nei circoli del gossip britannico, è sempre più spesso associato a Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III. Mentre Lady Louise ha sempre cercato di mantenere un basso profilo, la sua crescente vicinanza a Felix ha suscitato la curiosità della stampa.

Felix, nato a Londra nel 2004, ha una storia familiare interessante e un percorso accademico che l’ha portato a frequentare la prestigiosa University of St Andrews. Qui, il legame inizialmente amichevole con Lady Louise sembra essersi evoluto in qualcosa di più profondo, catalizzando l’attenzione dei media su questo giovane dal passato internazionale.

Felix da Silva-Clamp è nato a Londra, ma la sua vita è stata caratterizzata da un passato internazionale. Figlio di Jonathan da Silva-Clamp, un avvocato inglese con una carriera politica nel Partito Conservatore, e Kendall Searle, una dottoressa australiana impegnata nel campo della salute mentale per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Felix ha trascorso gran parte della sua adolescenza in Australia.

Ha frequentato le scuole superiori a Melbourne, in un ambiente familiare colto e impegnato socialmente. Questa esperienza ha forgiato un giovane con un’ampia visione del mondo e una comprensione profonda delle dinamiche internazionali.

Il percorso accademico e l’incontro con Lady Louise Windsor

Dopo aver completato gli studi in Australia, Felix ha deciso di proseguire il suo percorso accademico in Scozia, iscrivendosi alla rinomata University of St Andrews. È qui che ha incontrato Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III, mentre studiava Inglese e Relazioni Internazionali.

All’inizio, la loro relazione era semplicemente amichevole, ma si è evoluta nel tempo grazie anche a una produzione teatrale universitaria in cui entrambi sono stati coinvolti. Felix lavora attualmente in una gelateria a St Andrews, dimostrando di mantenere i piedi per terra nonostante la sua crescente notorietà.

La relazione con Lady Louise e i piani futuri

I media britannici hanno iniziato a notare Felix al fianco di Lady Louise già durante l’evento Sandringham Horse Driving Trials nel Norfolk. Il giovane, descritto come alto, magro e dai capelli rossi, ha conquistato il cuore della giovane royal, tanto che i due sono stati visti come molto intimi.

Lady Louise Windsor partecipa al quarto giorno del Royal Windsor Horse Show all’Home Park – notiziemusica.it

Felix ha anche avuto modo di conoscere il Principe Edoardo e la Duchessa di Edimburgo, con cui sembra avere un buon rapporto. La coppia sta considerando di trascorrere l’ultimo anno di studi in Australia, presso la Macquarie University, un’opzione che si adatta alle esperienze passate di Felix. Questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella vita di entrambi, consolidando ulteriormente il loro legame in un contesto internazionale.