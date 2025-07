Dai cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana ai nuovi talenti del mondo discografico, ecco chi Carlo Conti vorrebbe sul palco.

Si sa, la macchina del Festival di Sanremo non smette mai di funzionare, tant’è vero che terminata un’edizione, si torna al lavoro per preparare quella successiva. Ed è proprio quello che sta accadendo in queste settimane, dato che stando alle indiscrezioni, Carlo Conti starebbe già formando il cast per Sanremo 2026.

Sanremo 2026: ecco chi potrebbe salire sul palco

Ovviamente, i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston l’anno prossimo appartengono a generazioni differenti. L’obiettivo è quello di mischiare grandi voci della musica italiana con giovani talenti in grado di abbracciare i gusti delle nuove generazioni.

Tra i nomi che sono trapelati, si parla di Patty Pravo, piuttosto che dei Ricchi e Poveri, che proprio a Sanremo 2024 hanno conosciuto un momento di riscatto. Ma la kermesse starebbe lasciando spazio anche al mondo del rap, con volti celebri come Emis Killa e Capo Plaza, ma anche BigMama e Baby K. Non mancano poi cantanti che negli ultimi anni hanno ottenuto un enorme successo proprio grazie al Festival, come Annalisa, Tananai e Ghali.

Eppure si sa, la kermesse è famosa per lasciare spazio anche a nuovi talenti, come i cantanti reduci dall’ultima edizione di Amici: stiamo parlando di Trigno, Antonia e Niccolò Filippucci. Accanto a loro nuovi volti della musica indipendente come gli Eugenio in Via Di Gioia ed Emma Nolde. In ogni caso, al momento si tratta solamente di supposizioni, tant’è vero che per avere delle notizie più certe bisognerà aspettare ancora qualche mese per avere l’annuncio ufficiale.

Carlo Conti direttore artistico al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Il futuro incerto del Festival di Sanremo

Tuttavia, al momento, c’è un’altra incertezza che sta colpendo il Festival: il problema della location. Sì, perché da mesi si sta parlando della possibilità di spostare la kermesse in un posto tutto nuovo e lontano dallo storico teatro Ariston.