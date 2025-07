Patty Pravo, chi è il fidanzato 35enne? Ecco come si sono conosciuti

E’ un legame speciale quello tra Patty Pravo e il fidanzato 35enne: ecco come si sono conosciuti. Il racconto dell’artista.

Alla soglia degli ottant’anni Patty Pravo cavalca ancora l’onda del successo e della popolarità. E’ un’artista molto amata dal suo pubblico e ha un consolidato fan club che non manca di seguirla in tutti i suoi live. Artista originale, spesso fuori dagli schemi e all’avanguardia, la Pravo ha all’attivo diversi successi e ha più volte conquistato i primi posti delle hit. Gode della stima dei colleghi e degli addetti ai lavori e non manca di presenziare a eventi e live. Inoltre ha collaborato con giovani autori e cantanti ed nel corso degli anni si è adeguata ai cambiamenti della musica.

Spesso è stata protagonista del gossip per i suoi amori sopra le righe. I rumors non sono mai stati un problema per lei, ha sempre seguito il suo cuore e non si è mai pentita di nessuna scelta. Da diversi anni è legata a Simone Folco di 43 anni più giovane, stilista e suo collaboratore. Recentemente la cantante ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha parlato proprio di questo amore, per lei un legame speciale che va al di la delle convezioni: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui”. Una complicità fatta di quotidianità, lavoro condiviso e rispetto reciproco.”

I due si sono conosciuti per caso, Patty Pravo si è innamorata delle sue creazioni e lo ha invitato a lavorare per lei, da quel momento non si sono più lasciati: “Quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me”. Patty e Simone condividono diverse passioni e fra loro c’è un’intesa quasi magica, e a quanto pare il fattore età non è per loro un problema, almeno per il momento.

Patty Pravo: “Si può vivere senza figli”

La cantante di Pazza Idea ha alle spalle ben 5 matrimoni, ha sempre detto si in modo sincero anche se i rapporto poi si sono conclusi: “Vero, ma non ero io ad insistere per il matrimonio: erano gli altri che volevano sposarmi. Per me che ci fosse o meno non cambiava nulla”. La cantante ha sicuramente alle spalle una vita emozionante, ha vissuto ogni sua scelta seguendo soprattutto il cuore e non tenendo conto di alcuni dettami sociali.

A 16 anni ha vissuto il suo primo amore, poi è finita al centro del gossip per la relazione con Riccardo Fogli, quest’ultimo lasciò i Pooh per stare con lei. La storia non ebbe il suo lieto fine Nonostante i diversi rapporti Patty ha sempre cercato di mantenere la sua liberta, per questo non si è mai sentita vincolata. In merito alla maternità mancata Patty è convinta che si può vivere benissimo anche senza figli: “Non ho più avuto voglia di maternità: si può vivere senza figli.”