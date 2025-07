Elodie e Iannone, altro che crisi! Vacanza bollente e super lussuosa: quanto spendono a notte

Elodie e Iannone smentiscono la crisi: gli scatti della vacanza lussuosa confermano il loro amore: ecco quanto spendono a notte.

Da settimane Elodie e Andrea Iannone sono al centro del gossip. I due sono una coppia da diverso tempo e si sono sempre mostrati molto innamorati l’uno dell’altra. La cantante ha più volte parlato del motociclista come l’amore della sua vita, l’uomo che le ha fatto riscoprire l’importanza del rapporto di coppia e dei sentimenti. Lui è apparso anche in prima fila nei suoi concerti, ed era presente all’ultima data di San Siro, un appuntamento decisamente importante per l’ex allieva di Amici.

Poi tra rumors e pettegolezzi si è parlato di una crisi in corso e il nome di Elodie è stato associato a quello di Marracash, suo ex fidanzato. Oggi i due, dopo aver evitato di alimentare le voci, hanno smentito la crisi mostrandosi sui social insieme. Prima la cantante ha condiviso uno scatto dove bacia il motociclista sotto le lenzuola e nei giorni scorsi i due hanno pubblicizzato la loro vacanza ad Ibiza. Di conseguenza non c’è nessun distacco o presunto addio. La coppia per vivere la loro vacanza speciale ha scelto una location decisamente di lusso, rinomata e ambita da molti.

I diversi scatti social mostrano Elodie e Iannone nel lussuoso Ibiza Corso Hotel & Spa, un albergo di lusso situato nell’esclusiva zona del porto di Marina Botafoch, in S’illa Plana S/N. Un posto davvero bellissimo, dotato di ogni comfort e dai costi non a tutti accessibili. Un hotel che va oltre ogni immaginazione e che solitamente non è facile trovare una stanza libera. Nonostante i costi proibitivi è sempre sold out e non solo in Estate, che per Ibiza è alta stagione.

L’Ibiza Corso Hotel & Spa, la location scelta da Iannone e Elodie

Iannone e Elodie hanno scelto la location più bella di Ibiza. E’ dotata di due piscine, palestra, bagni a vapore, ristoranti e una lussuosa Spa. Si trova a pochi minuti dalla rinomata discoteca Pacha e di conseguenza al centro d’Isola Le camere sono tutte moderne, ampie e offrono diversi agi. Ma quanto costa soggiornare nella lussuosa e ambita location?

La doppia costa nei giorni feriali dai 550 euro ai 1000 per una suite residenziale a notte, mentre nei weekend il costo può salire anche 2000 euro con accesso privato e diretto alla Spa. La coppia di vip avrebbe scelto proprio quest’ultima opzione. La vacanza da sogni dei due conferma che il rapporto è solido e che i rumors su un loro presunto allontanamento non hanno nessun fondamento. Certo è che in tal modo hanno posto fine ad ogni tipo di gossip.