Marco Mengoni: lacrime durante il concerto. Accade tutto sotto gli occhi del cantante

Marco Mengoni, lacrime e commozione durante il concerto: accade tutto sotto gli occhi del cantante.

Sold out per il concerto di San Siro che si è tenuto nei giorni scorsi. Il cantante di Ronciglione ha regalato ai suoi tantissimi fans uno spettacolo meraviglioso: due ore e più di musica e non solo dove il pubblico ha interagito con lui ed è stato parte del live. Mengoni non si è risparmiato: ha cantato e ballato e ha interpretato ogni brano rivelando il suo talento versatile e duttile. L’emozioni hanno travolto gli spettatori e la stampa lo ha definito un evento al di sopra di ogni aspettative.

Mengoni ha reso il suo live un momento di condivisione, uno show dove ogni fans presente doveva sentirsi parte dello spettacolo e a quanto pare ha raggiunto il suo obiettivo, visto che durante il concerto anche l’artista è stato travolto d’alcuni eventi che non si aspettava. Ha assistito, insieme ai tanti presenti, ad un momento davvero commovente, in pochi sono riusciti a trattenere le lacrime. Anche Mengoni ha fatto da sfondo al momento inatteso, nonostante fosse il protagonista ha compreso che doveva farsi da parte.

Il video di quanto è accaduto è diventato virale in poche ore e ha ottenuto tantissimi like. Ms cos’è accaduto? Un fan si è alzato e inquadrato dai mega schermi dello stadio ha proposto al proprio compagno, che era poco distante, di sposarlo. Un momento davvero emozionante a cui Mengoni non poteva non partecipare: ha fermato la musica e ha atteso la risposta. Un bacio e un abbraccio fra i due hanno suggellato il si alla richiesta romantica a cui ha partecipato tutto il pubblico.

Marco Mengoni, emozionato per la proposta di matrimonio live

La proposta di matrimonio live al concerto di Marco Mengoni è stata emozionante, spontanea e vera e ha rivelato che quando esiste il vero amore niente e nessuno può ostacolarlo. Inutile dire che l’artista di Ronciglione non ha trattenuto le lacrime. Mengoni si conferma ancora una volta molto vicino alla comunità LGBTQIA+, un legame solido a cui il cantante crede particolarmente.

Mengoni ha poi rivelato che la richiesta di matrimonio è stata fatta da un suo amico, Giulio, ed è felice di aver partecipato a questo suo momento speciale. Il cantante è tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, vanta diversi successi ed è tornato a cantare live dopo aver vissuto un periodo non facile: solo qualche mese fa ha perso la mamma.