Man mano che passano le settimane, le indiscrezioni sulle sorti del Festival di Sanremo 2026 continuano ad aumentare. L’ultima notizia di cui tutti stanno parlando è la possibilità che la storica kermesse possa cambiare addirittura il format, una svolta che sembrerebbe proprio dietro l’angolo. Ad aver parlato di questa possibilità è Gianmarco Mazzi in un’intervista per Adnkronos.

Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, ha partecipato a un’intervista per Adnkronos dove ha svelato alcuni dettagli sul futuro del Festival di Sanremo. Al centro di tutto un tema importante: la volontà degli artisti di contribuire alla realizzazione di un evento spettacolare e che possa aumentare la propria popolarità anche all’estero. Di seguito le parole di Mazzi:

“Credo che per la prima volta si stia veramente pensando a un altro format. Penso che gli eventi abbiano un loro corso storico, anche se le origini non si possono mai dimenticare. Però ci sono tanti modi per festeggiare un’origine, pur dando un’evoluzione a un evento“.

Tra le varie indiscrezioni, non mancano poi quelle relative i possibili futuri ospiti sul palco dell’Ariston. Negli ultimi tempi, si è diffusa una voca secondo cui Carlo Conti potrebbe essere affiancato alla conduzione anche da due suoi grandi amici e colleghi: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

In merito a ciò, anche lo stesso Panariello aveva voluto esprimere due parole e l’occasione è stata un’intervista pubblicata poi da Il Messaggero. Al giornalista, infatti, Giorgio aveva dichiarato: “Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e far ridere molto, anzi, moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia“.