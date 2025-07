Il 13 luglio è uscito il nuovo album di Travis Scott e alcuni hanno notato che al suo interno c’è persino una canzone di Massimo Ranieri.

Nessuno l’avrebbe mai pensato, ma del resto la musica è sempre in gradi stupirci. In effetti, sotto i riflettori questa volta è “JackBoys2”, il nuovo album di Travis Scott. Come mai? Semplice: al suo interno c’è pure una canzone di Massimo Ranieri, celebre cantante italiano.

La canzone di Massimo Ranieri

Prima di tutto è importante fare una precisazione: Massimo Ranieri è presente nell’album di Travi Scott solo per pochi istanti. Infatti, all’interno del brano “2000 Excursion” si può sentire un sample, vale a dire un piccolo frammento di “Adagio Veneziano”, il brano del cantante napoletano. Stiamo parlando dell’assolo di chitarra che introduce la canzone di Ranieri, facendo avvicinare il cantante alle nuove generazioni e anche al pubblico straniero.

In effetti, quella tra Travis Scott e Massimo Ranieri è una specie di collaborazione del tutto inaspettata, forse anche per lo stesso cantante partenopeo. Quest’ultimo, infatti ha commentato l’evento in un’intervista per il Tg1, dichiarando: “Non mi sarei mai aspettato di essere nel disco di Travi Scott. Mi sorprende come questo ragazzo abbia trovato una canzone che io non canto da tantissimo tempo. È stata mia nipote a dirmelo. Lei è una sua grandissima fan“. Massimo Ranieri sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo – notiziemusica.it

Tutto su “JackBoys2”, il nuovo album di Travis Scott

Per quanto riguarda il nuovo album di Travis Scott, sappiamo che s’intitola “JackBoys2” ed è uscito lo scorso 13 luglio. Al suo interno sono contenute per 17 tracce e a rendere questo progetto alquanto innovativo è il fatto che nasce da un insieme di collaborazioni tra il rapper e cantanti di fama globale. Tra essi possiamo citare anche NBA YoungBoy, Future, Tyla, 21 Savage, ma anche Playboi Carti, GloRilla e Vybz Kartel.