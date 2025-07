Il caso Pausini-Grignani ha creato una profonda spaccatura e Kekko Silvestre dei Modà ha deciso di prendere posizione.

Il piccolo scontro che è scoppiato tra Laura Pausini e Ginaluca Gringani ha sollevato l’opinione pubblica. Ma ad essersi schierati con uno dei due cantanti non sono stati soltanto i rispettivi fan, ma anche alcuni volti del mondo dello spettacolo. Tra essi Kekko Silvestre dei Modà, il quale ha deciso di dire la sua opinione.

“Hai tutta la mia comprensione”: Kekko Silvestre si schiera

Come anticipato, Kekko Silvestre, cantante dei Modà, ha deciso di prendere posizione sul caso Pausini-Grignani. L’occasione è stato un post pubblicato dal profilo Instagram di Radio Rtl 102.5 in cui veniva riassunto in poche parole quanto accaduto tra i colleghi, incluso il botta e risposta.

Ovviamente il post ha generato molteplici commenti, tra cui anche quello di Kekko, il quale ha deciso di schierarsi dalla parte del cantautore: “Sento rumore di unghie sui vetri. Ciao Gianluca, ti do un forte abbraccio, ovviamente hai tutta la mia comprensione a riguardo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.5 (@rtl1025)

La replica di Laura Pausini

Nel giro delle scorse ore, inoltre, si è mosso qualcosa anche da parte di Laura Pausini. La cantante, infatti, ha pubblicato un post su Instagram per annunciare l’uscita di “La mia storia tra le dita”, la canzone che ha generato il duro scontro tra i due cantanti. I fan avranno subito notato un dettaglio, ovvero il fatto che, alla fine della didascalia venga citato lo stesso Grignani grazie alla seguente scritta: “1994 – Gianluca Grignani“.