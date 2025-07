Patty Pravo, di recente, ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera. Tra i vari argomenti che ha affrontato, le è stato chiesto anche un parere su Elodie, una delle cantanti del panorama musicale italiano contemporaneo più in voga. La risposta della cantante ha sorpreso tutti, anche perché ha lanciato una frecciatina alla collega sul suo modo di vestire.

Proprio su questo racconto si è innestato un paragone, ossia quello tra il look che ha reso iconica Patty Pravo e quello che invece rappresenta Elodie. A tal proposito, la cantante ha espresso il suo parere sulla giovane collega, non risparmiando però una frecciatina: “Elodie è molto brava, ma alla sua età io non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità“.