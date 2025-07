Il cantautore ha partecipato al podcast Meraviglioso Dentro Una Canzone, dove ha rivelato cosa ne pensi veramente degli artisti italiani.

J-Ax è tornato a dire la sua opinione e questa volta ha deciso di affidarsi ai microfoni del podcast Meraviglioso Dentro Una Canzone. Qui ha affrontato un tema da sempre fonte di discussione: il fatto che spesso molti artisti si montino la testa, perdendo il focus del loro lavoro e sfruttando dissing e polemiche come mero strumento di marketing per promuovere le loro canzoni.

Le dure parole di J-Ax

In questi termini, J-Ax non si è trattenuto, così ha voluto dire la sua in merito a come spesso i cantanti italiani non si comportino bene: “Molti artisti giovani si sentono chissà chi, molti continuano anche per tutta la vita e per me sono dei perdenti, perché non hanno capito come va la vita. Ma difficilmente lo fanno i grandi artisti. I grandi nomi non se la menano, però lo fanno quelli che stanno intorno a loro“.

Il cantautore ha specificato anche che ciò non valga per tutti, ma che ci sia sopratutto una categoria a essere caratterizzata da queste dinamiche: il rap. A tal proposito, J-Ax ha ammesso: “Sono quasi tutti tipo Mena Girls, quelle ragazze dell’immaginario dei film americani, quelle ragazzine perfide e popolari, ecco quelle sono i rapper italiani“.

A motivare questa affermazione il loro modo di comportarsi, dato che a detta di J-Ax, tendono a cercare di creare collaborazioni con altri cantanti particolarmente in voga in quel momento e ha non considerarli più nel momento in cui l’hype passa.

J-Ax: “Loro non ragionano così”

In ogni caso, J-Ax non ha fatto di tutta l’erba un fascio. Infatti, il rapper ha spiegato che non tutti i rapper, nemmeno quelli più giovani si comportino in questo modo. Tra questi, il cantautore ha citato alcuni nomi, come Fabri Fibra, piuttosto che Tedua e il giovane Massimo Pericolo.