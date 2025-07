Il cantautore ha deciso di realizzare una nuova versione di “La mia storia tra le dita” in collaborazione con Matteo Bocelli.

Proprio qualche giorno fa sui social Laura Pausini e Gianluca Grignani sono stati protagonisti di un duro confronto. Il motivo? Il fatto che la cantante non abbia specificato che la sua prossima canzone in uscita, “La mia storia tra le dita”, sia in realtà un singolo composto e interpretato da Gringani. Il cantautore, oggi, ha voluto giocare d’anticipo e ha annunciato che presto uscirà una versione speciale della medesima canzone, in collaborazione con Matteo Bocelli.

Il duetto speciale tra Gianluca Grignani e Matteo Bocelli

Nessuno si sarebbe mai immaginato una collaborazione tra Gianluca Grignani e Matteo Bocelli, ma adesso è diventata realtà. Infatti, presto uscirà “Mi Historia Entre Tus Dedos”, una nuova versione di “La mia storia tra le dita”, celebre singolo del cantautore.

Il brano sarà parte del nuovo progetto discografico di Matteo Bocelli, un album internazionale intitolato “Falling In Love”, disponibile dal 12 settembre. Ma ad aver reso il tutto più eclatante è il fatto che Grignani abbia battuto sul tempo la Pausini, dato che “Mi Historia Entre Tus Dedos” uscirà l’8 agosto.

Matteo Bocelli

Grignani vs Pausini: lo scontro che ha acceso il web

Come anticipato, la collaborazione tra Grignani e Matteo Bocelli cade proprio a pennello. Infatti, di recente, il cantautore e Laura Pausini hanno cominciato scontro social causato da un annuncio fatto dalla cantante: l’uscita di “La mia storia tra le dita” all’interno del suo album. Il motivo della polemica, in sostanza, era il fatto che Laura non avesse specificato che quella canzone era un singolo in origine composto e interpretato dal collega.

Quest’ultimo, infatti, ha spiegato di aver provato più volte a farglielo notare a Laura tramite un commento su Instagram, il quale, però, sarebbe stato sempre cancellato.