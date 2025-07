Piccolo imprevisto al live dei Coldplay: una presunta coppia di amanti è comparsa sul maxi schermo rivelando il tradimento. Il video virale.

Chi l’avrebbe mai pensato che un concerto potesse smascherare un tradimento in diretta? È quello che è successo durante il concerto dei Coldplay tenutosi mercoledì 16 luglio al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. Qui, infatti, una coppia di presunti amanti è comparsa per caso sul maxi schermo, rivelando la loro frequentazione. Sul web sono già comparsi i nomi, scopriamo di chi si tratta.

Il presunto tradimento e il video virale

Un momento presente in molti concerti è quello della “kiss cam”, una telecamera che inquadra sul maxi schermo alcune coppie presenti nel pubblico. L’obiettivo? Riprendere il loro bacio in diretta e proiettarlo sui led. Ma quello che è accaduto durante un recente concerto dei Coldplay è alquanto singolare, dato che quelli a essere ripresi sono stati due presunti amanti.

Nel video, infatti, si vede il momento esatto dell’inquadratura: la coppia è abbracciata ed entrambi sorridono, ma non appena si rendono conto di essere inquadrati cercano in ogni modo di nascondersi e di sfuggire alla telecamera. In effetti si vede subito prima uno sguardo terrorizzato e poi il tentativo di non farsi riconoscere.

Al simpatico siparietto si è poi aggiunto Chris Martin, il frontman dei Coldplay, che prontamente ha commentato: “Guarda questi due… o hanno una relazione o sono molto timidi“. Immediata la risata del pubblico che di certo non si sarebbe mai aspettato di trovarsi davanti a una scena simile.

Chris Martin dei Coldplay

Chi sono i due presunti amanti al concerto dei Coldplay

Non appena il video è stato pubblicato sul web è andato virale, suscitando la curiosità degli utenti. Infatti la prima domanda che molti si sono posti riguardava proprio l’identità dei due presunti amanti e nell’epoca di Internet la risposta non è tardata ad arrivare.

Infatti, poco dopo la pubblicazione sono comparsi due nomi: stiamo parlando di Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e direttrice delle risorse umane della medesima azienda, Astronomer, la cui valutazione supera il miliardo di sterline.