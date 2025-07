Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui la cantante avrebbe lasciato una recensione a una farmacia di Fasano, in Puglia.

È giallo per Elodie. Nelle ultime ore, infatti, la cantante è finita sotto la lente di ingrandimento a causa di una misteriosa recensione online su una farmacia di un paesino in Puglia. Ad aver annunciato la recensione della cantante sono stati gli stessi farmacisti, ma alcune persone hanno messo in dubbio che fosse realmente lei.

Il racconto della farmacia e la presunta recensione di Elodie

Tutto è iniziato quando la farmacia, attraverso la propria pagina su Facebook, ha fatto un annuncio: la cantante Elodie avrebbe fatto degli acquisti presso la suddetta attività. Nel post si legge: “Una visita… pazzesca! Siamo stati onorati di accogliere nella nostra Farmacia del Faro una donna di straordinaria energia e talento: Elodie!“. Il commento prosegue: “La sua presenza ci ha riempiti di gioia, ma il regalo più bello è arrivato dopo… Ha lasciato una recensione a 5 stelle su Google scrivendo: “Siete pazzeschi!” …e noi non possiamo che dirlo anche a lei“.

Infine una conclusione in cui il team della farmacia ringrazia la cantante: “Grazie Elodie per aver scelto noi, anche solo per un momento: la tua gentilezza e spontaneità hanno lasciato un segno indelebile nel nostro team. Noi siamo sempre qui, a Torre Canne di Fasano, pronti ad accogliere tutti con professionalità, passione e un sorriso!“. Elodie

Il mistero della recensione

Il post pubblicato dalla farmacia ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, ma non sollevando qualche dubbio. In effetti, ad aver fatto storcere il naso sarebbe stata proprio la presunta recensione lasciata dalla cantante.