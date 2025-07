I due cantanti convoleranno a nozze il prossimo settembre. Al matrimonio, però, parteciperanno poche persone: ecco chi.

I preparativi per le nozze di Selena Gomez e Benny Blanco stanno procedendo. In effetti, ormai, mancano meno di due mesi al matrimonio, previsto per il prossimo settembre a Montecito, in California. Ma rispetto a quello che molti pensavano, la coppia ha deciso di organizzare un matrimonio intimo, al quale parteciperanno i loro famigliari e gli amici più stretti (tra cui anche alcune persone del mondo dello spettacolo).

I possibili invitati al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Come anticipato, Selena Gomez e Benny Blanco hanno stabilito che il loro matrimonio consisterà in una cerimonia intima con pochi amici e famigliari. Chiaramente però, essendo due volti pubblici, tra gli amici vi sono anche diverse persone delle spettacolo. Non a caso, tra le ospiti più attese vi è in primis Taylor Swift, popstar di fama mondiale da sempre amica di Selena.

Taylor, infatti, dovrebbe partecipare in compagnia di Travis Kelce, suo fidanzato e campione di NFL. Infatti, stando a una fonte vicina alla coppia: “Selena vorrebbe che fosse presente e le piacerebbe molto che presenziasse alle nozze con Travis“. Benny Blanco

La storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco

Ma quando è iniziata la relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco? Ebbene, per risalire alle origini bisogna tornare indietro nel tempo, al 2019 per essere precisi. Infatti, in quell’anno i due cantanti hanno collaborato al brano “I Gen’t Get Enought”. Tuttavia la scintilla sarebbe scattata soltanto qualche anno più tardi, nel 2023, quando hanno pubblicato “Single Soon”, una loro collaborazione di successo.