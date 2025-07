La cantante ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera e rivelato alcuni aneddoti inediti sulla sia vita privata.

Patty Pravo ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera. Per l’occasione, la cantante ha ripercorso la sua carriera, ricordando gli esordi e arrivando a parlare anche del successo raggiunto. Ma non solo, dato che svelato anche alcuni aneddoti sulla sua vita privata, parlato del suo compagno e spiegato come mai abbia deciso di non aver figli .

Patty Pravo sul fidanzato: “È da 13 anni che mi è accanto”

Sicuramente, uno degli argomenti chiave dell’intervista di Patty Pravo riguarda la sua vita privata. In effetti la cantante ha sorpreso tutti dichiarando di essere “fidanzata” con un uomo più giovane di lei di 43 anni, Simone Falco. Una storia d’amore che non conosce differenza di età, tant’è vero che il loro rapporto è solido nonostante la cantante abbia 77 anni e lui 35.

Patty Pravo ha spiegato come si siano conosciuti: “È da 13 anni che mi è accanto, quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16:00 da me“. La cantante, tuttavia, non ha dichiarato in maniera esplicita se lei e Simone siano fidanzati. Al contrario, ha preferito lasciare una risposta più complessa: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza di età per me non conta. Chiedete anche a lui“. Patty Pravo

“Non è un rimpianto”: Patty Pravo e la decisione di non avere figli