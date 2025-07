La cantante e il pilota si stanno rilassando in vacanza e hanno condiviso sui social alcuni scatti che smentiscono la presunta crisi.

A quanto pare tra Elodie e Andrea Iannone non era in corso nessuna crisi. Al contrario, le cose tra la cantante e il pilota sembrano procedere a gonfie vele, tant’è vero che la coppia ha deciso di condividere su Instagram alcuni scatti in cui sembrano più uniti e complici che mai.

La vacanza di Elodie e Andrea Iannone

Per settimane il gossip italiano ha visto diffondersi una notizia: quella della presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Ma dopo diversi rumors e voci, la coppia ha preso in mano la situazione e dimostrato una volta per tutte che tra loro le cose non potrebbero andare meglio. La prova? Alcune foto pubblicate sui loro profili social che testimoniano il fatto che entrambi sono in vacanza insieme. Tra gli scatti vi sono un selfie in ascensore, una foto allo specchio e un’immagine di Iannone mentre prende il sole e sorride.

Ma non sono gli unici, dato che a far loro compagnia ci sono anche Diletta Leotta, grande amica di Elodie, Mirko Manola, ossia il fratello della conduttrice con la compagna e una coppia di ballerini.

La presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone

Ma come erano nate le voci di crisi tra Elodie e Andrea Iannone? Alla base di tutto vi era il fatto che da un po’ di tempo la coppia non si faceva vedere insieme. Ad amplificare il gossip il fatto che la cantante fosse partita per le vacanze in compagnia di alcuni amici, mentre il pilota avesse preferito trascorrere del tempo in montagna con poche persone strette.

A queste voci si aggiunge poi un gossip secondo cui ci potesse essere in corso un possibile ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash, il suo ex fidanzato. Il motivo? Il fatto che entrambi avessero cantato ai rispettivi concerti a San Siro la stessa canzone.