Il cantante ha deciso di festeggiare il traguardo di Ultimo che di recente ha superato il record di biglietti venduti per un solo evento.

Ultimo, di recente, ha superato il record di 250.000 biglietti venduti per un solo concerto. In passato, l’unico ad aver raggiunto un risultato simile era stato Vasco Rossi con un totale di 225.000 spettatori al Modena Park, il 1 luglio 2017. Per l’occasione, il cantante di Zocca ha deciso di congratularsi col collega tramite una dedica speciale.

La dedica di Vasco Rossi a Ultimo

Come anticipato, Vasco Rossi, ha deciso di congratularsi con Ultimo per il record raggiunto attraverso una dedica speciale. Questa consiste in un post pubblicato dal cantante di Zocca sul suo profilo Instsgram in cui si vede una fotografia dove lui e il contautore romano si abbracciano sorridendo. A completare il tutto un bellissimo commento che recita: “Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò“.

Immediata è stata la risposta di Ultimo, il quale ha lasciato un commento carico di affetto e ammirazione per Vasco: “Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anche io Vasco“. Poco dopo si sono aggiunti anche i commenti di altri cantanti del panorama musicale italiano, tra cui Ermal Meta, e Stash, frontman dei The Kolors che ha scritto: “Che bel messaggio!“

Il concerto a Tor Vergata di Ultimo

Come anticipato, il motivo per cui Vasco si è congratulato con Ultimo è il fatto che il cantautore romano è riuscito a vendere 250.000 biglietti in un’ora, dichiarando che il suo concerto a Tor Vergata è sold out. In effetti, per Ultimo si tratta di un vero e proprio traguardo che segnerà per sempre la sua carriera, la quale a sua volta vanta ben 42 concerti negli stadi e oltre 2 milioni di biglietti venduti.