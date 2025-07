Valentina Cabassi è diventata mamma da una settimana e su Instagram ha pubblicato la prima foto dopo il parto che ha scatenato polemiche.

Circa una settimana fa, Ernia e Valentina Cabassi diventavano genitori della piccola Sveva. A distanza da qualche giorno dal parto, la modella è tornata a condividere su Instagram alcune foto della sua quotidianità, ma alcuni scatti hanno fatto discutere. Scopriamo di cosa si tratta.

Il post che fa discutere

Ad aver sollevato l’opinione pubblica è un post pubblicato di recente da Valentina Cabassi sul suo profilo Instagram. La compagnia di Ernia, infatti, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono per strada mentre spinge il passeggino con la piccola Sveva durante una passeggiata.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che molti utenti non abbiano apprezzato la scelta della modella di indossare una tutina aderente. Il motivo della polemica, infatti, sarebbe l’ostentare un fisico perfetto anche dopo la gravidanza, andando quindi a trasmettere un messaggio non sano per quelle mamme che dopo il parto presentano un corpo diverso.

I commenti del pubblico

Come anticipato, il post pubblicato da Valentina Cabassi ha fatto discutere e non poco. Infatti, molti utenti hanno accusato la modella di voler ostentare il suo fisico perfetto post gravidanza e hanno pubblicato tanti commenti di critiche: “Ma si può uscire in strada con questa tutina solo per far vedere che dopo una settimana dal parto è già “in forma”? Ma la smettiamo di far passare questi messaggi?“, scrive uno, “Diciamo che se usciva nuda era uguale… Il troppo può essere volgare“, aggiunge un altro.