Circa una settimana fa, Donetella Rettore aveva espresso la sua opinione su Giorgia, celebre cantante, spiegando che secondo lei sia un po’ troppo sopravvalutata. Un considerazione a cui era seguito anche un paragone, dato che Donatella aveva accostato Giorgia a Whitney Houston. Immediata è stata la replica di Elsa Giordano, mamma della cantante, la quale ha voluto difendere la figlia. A distanza di una settimana, Donatella è tornata a parlare e questa volta si è rivolta direttamente alla signora Giordano.

Prima di scoprire cosa abbia replicato Donatella Rettore è bene fare un passo indietro e scoprire di preciso cosa sia successo. Infatti, in seguito alle dichiarazioni della cantante sulla collega, Elsa Giordano aveva deciso di prendere le parti della figlia, che a differenza sua ha deciso di non esporsi.

Non a caso, la mamma di Giorgia aveva pubblicato un selfie in compagnia della figlia con una descrizione contenente un riferimento implicito a quanto dichiarato da Donatella, opponendosi quindi all’idea che sua figlia venisse paragonata a Whitney Houston.

In seguito alla pubblicazione del post di Elsa Giordano con cui difendeva la figlia Giorgia, Donatella Rettore è tornata a parlare. Ma questa volta, la cantante di “Splendido Splendente” ha voluto affidarsi a Facebook, dove ha provato a spiegare meglio la sua posizione.

“Carissima mamma di Giorgia, tutto bene? Ricordo benissimo quando siamo venuti Claudio ed io a casa sua. Io stavo facendo la gavetta e andavo a fare i cori in sala di registrazione e Claudio Rego faceva arrangiamenti per sbarcare il lunario. Scrivevamo canzoni e abbiamo anche scritto e arrangiato per July & Julie. Ricordo Giorgia quindicenne che mi guardava i glitter fra i capelli, adolescente talentuosa e destinata al successo“, ha scritto Donatella.