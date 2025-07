Il Tre è tornato a parlare coi propri fan, ma questa volta il suo intento era tranquillizzarli. Sì perché il rapper, nei giorni scorsi, è stato ricoverato in ospedale, così ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando anche quali sia stata la causa del ricovero.

Il cantante ha deciso di affidarsi a Instagram per parlare ai suoi fan. Attraverso una storia con scritta bianca su sfondo nero, Il Tre ha rivelato quale sia stata la causa della corsa in ospedale e fornito dettagli importanti sulle sue condizioni di salute attuali. Di seguito le sue parole:

“Sono stato ricoverato in ospedale perché c’era qualcosa da settimane che non andava e i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari. Avevo paura, ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto dato che il mio corpo non rispondeva alle cure, ma fortunatamente non è saltato fuori nulla di grave, solo un virus debilitante in forma molto aggressiva, ma che non comporta alcuna patologia grave“.