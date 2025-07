Il cantante ha fatto sapere di essere ricoverato in ospedale con un post su Instagram, ma una didascalia criptica allarma i fan.

Il Tre, non d’arte di Guido Luigi Senia, si trova attualmente in ospedale. Ad averlo annunciato è lo stesso cantante, il quale ha condiviso coi suoi fan una storia sul suo profilo Instagram con una descrizione che ha fatto preoccupare tutti: “A chi tocca un brutto male lo deve accettare?“.

Il post di Il Tre e il ricovero in ospedale

Il Tre ha voluto condividere coi fan una fotografia che ha fatto preoccupare. Si tratta, infatti, di un’immagine in cui il cantante è coricato nel letto di un ospedale al buio. A completare il tutto una didascalia criptica per la quale i fan hanno subito chiesto spiegazioni. Di seguito quanto scritto da Guido:

“Dentro un letto d’ospedale, ritorniamo tutti uguali. Ritorniamo tutti umani. Soli e spaventati. Poi la notte qua non dormo, non riesco penso troppo. A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?“. Attualmente non è stata rilasciata alcun’altra dichiarazione da parte del cantante, tant’è vero che a oggi nessuno sa ancora quali siano le cause del ricovero. Il Tre

Il successo di Il Tre a Sanremo 2024 e il significato del nome

Seppur fino a un po’ di tempo fa non tutti lo conoscessero, ora Il Tre è uno dei cantanti emergenti più in voga nel panorama musicale italiano. Il suo successo è arrivato grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha presentato al pubblico “Fragili“, il suo singolo, con cui riuscì a raggiungere il 12° posto in classifica.

Da quel momento il successo, complice anche il suo curioso nome d’arte. In effetti in più di un’occasione il cantante ha dovuto spiegare il significato nascosto dietro al suo nomignolo. Ebbene “Il Tre” starebbe a indicare la sua famiglia, composta da lui e dai suoi genitori, coi quali da sempre ha un legame molto stretto.