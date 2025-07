Leo Gassmann è innarestabile. Dopo i film e le serie di successo, adesso è la volta del teatro, dove debutterà con Sabrina Knaflitz, sua mamma. Il figlio di Alessandro Gassman spiega come sia lavorare con lei, il rapporto che li lega e i progetti che in futuro sogna di portare a termine con suo padre.

Che Leo Gassmann fosse molto legato ai genitori si sapeva. E l’ha voluto anche sottolineare questa volta in un’intervista per La Stampa. L’occasione è il suo debutto teatrale accanto a Sabrina Knaflitz, sua mamma nella rappresentazione di “Ubi Maior”. Così Leo ha commentato lo spettacolo: “È una commedia, fa ridere e riflettere: affronta quello che considero un tema assai comune: il non dirsi le cose, neppure in famiglia“.