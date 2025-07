La cantante ha annunciato di aver adottato una bambina e di avere preso una decisione importante: trasferirsi in Italia.

Britney Spears non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una grande famiglia. Un’idea che aveva reso pubblica già da ragazzina durante il suo esordio e che pian piano ha cominciato a prendere forma. In effetti, la cantante ha dato alla luce due bambini, nati dal matrimonio con Kevin Federline. Successivamente, mentre era fidanzata con Sam Asghari aveva pianificato di avere un terzo figlio, scomparso a causa di un aborto a inizio gravidanza. Oggi però la bella notizia: Britney Spears avrebbe adottato un bambina.

Il grande annuncio di Britney Spears

A distanza di qualche anno Britney Spears avrebbe preso una grande decisione: adottare una bambina. La popstar l’ha annunciato ai suoi fan tramite un video diventato ben presto virale in cui spiega: “Come state, gente meravigliosa, stamattina? Ho bisogno di caffé e voglio farvi sapere che ho adottato una bellissima bambina! Si chiama Lennon London Spears! Lennon oggi ha un adorabile vestitino azzurro e sembra dire “sono nuova qui”. Ho deciso di trasferirmi in Italia“.

Tuttavia, sul web si è formata una netta spaccatura. Infatti, se da un lato c’è chi sta gioendo alla notizia, dall’altro c’è chi crede che tutto ciò sia falso. Insomma, per avere la certezza, bisognerà attendere ulteriori informazioni da parte della cantante.

Britney Spears

Dalla tutela legale al difficile aborto

Ma come anticipato, Britney Spears ha dovuto affrontare anche alcuni momenti molto complicati legati al suo desiderio di diventare mamma per la terza volta. In effetti, nel 2021 aveva programmato di aver un bambino da Sam Asghari, ma all’epoca era impossibile a causa della tutela legale cui era sottoposta.

Proprio in tribunale aveva spiegato: “Non posso sposarmi o avere un figlio. Ho una spirale, così non resto incinta. Volevo toglierla, per poter provare ad avere un altro figlio, ma questo “team” non mi fa andare dal medico a toglierla perché non vogliono che abbia altri figli“.