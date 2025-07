È ufficiale: Benjamin Mascolo, diventato celebre grazie al duo Benji & Fede, presto diventerà papà. Infatti, Greta Cuoghi, sua moglie, è in dolce attesa del loro primo bebé. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante attraverso un dolcissimo post pubblicato su Instagram.

L’annuncio della gravidanza è stato fatto proprio da Benjamin, il quale ha voluto condividere la bella notizia coi fan tramite un dolcissimo post. Questo consiste in un carosello fotografico in cui compaiono due immagini del cantante e di Greta col pancione. A completare il tutto una dolce dedica:

“È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te“.

Come i fan sanno, la relazione tra Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi va avanti ormai da qualche anno. Tutto è iniziato nel 2022, quando il cantante ha fatto il suo ritorno in Italia dopo essersi separato dall’attrice Bella Thorne.

Dopo circa un anno, la coppia ha deciso di sposarsi in gran segreto nel 2023 con un rito civile in comune, senza lasciar trapelare nulla. In effetti, sui social non erano state pubblicate delle foto ufficiali dell’evento, complice probabilmente anche l’estraneità di Greta dalla scena pubblica. A tal proposito, il cantante, nel podcast One More Time aveva spiegato: “Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente“.